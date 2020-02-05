س وج.. لماذا نتعرض للإصابة بارتجاع المرىء

فاطمة ياسر

ارتجاع المريء يعد من الامراض المسببة لتعرض المعدة لألم شديد، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي اسباب واعراض وعلاج الإصابة بارتجاع المريء، كما أن هناك العديد من علامات لو ظهرت عليك تدل علي إصابتك بارتجاع المريء، وذلك وفقا لموقع "webmed".

ما هو ارتجاع المريء؟



تعرض المعدة للارتجاع يكون بسبب تدفق حمض المعدة لالتجاه المريء، وهذا الأمر يزيد من فرص التعرض لتهيج لبطانة المريء وهنا يزداد فرص التعرض للألم الشديد عند تناول الطعام.

ما هي أعراض الإصابة بارتجاع المريء؟



هناك العديد من الأعراض التي تزيد من فرص التعرف علي الإصابة بارتجاع المريء، ومنها:

-الشعور بحرقة وألم في الصدر عند تناول الطعام.

-التعرض لصعوبة في التنفس.

-عند تناول الطعام يزداد فرص الشعور بالحموضة.

-الشعور بوجود ورم في الحلق.

-سعال في بعض الأحيان.

-التهاب شديد في الحنجرة.

-التعرض والإصابة بالربو.

-التعرض للإصابة باضطرابات في النوم والتعرض للأرق.

ما هي أسباب الإصابة بارتجاع المريء؟



يتعرض البعض للإصابة بارتجاع المريء، عند زيادة حمض المعدة، الشعور بألم شديد عند ابتلاع الطعام، كما أن التعرض لضعف الممر المريء، وهناك العديد من الأسباب الأخري التي تزيد فرص الإصابة، ومنها:

-زيادة الوزن.

-الإصابة بفتق الحجاب الحاجز.

-خلال فترة الحمل يزداد الإصابة.

-في بعض الأحيان يتأخير زمن إفراغ المعدة من الطعام.

-كما أن الأشخاص المدخنون هم الأكثر عرضة للإصابة بارتجاع المريء.

-تناول كمية كبيرة من الطعام وأيضا الغنية بالدهون.

-الإكثار من تناول المشروبات الغنية بالكافيين.

ما هي المضاعفات الناتجة عن الإصابة بارتجاع المريء؟



في حالة اهمال علاج ارتجاع المريء، يتسبب هذا الأمر في تعرض الشخص لبعض المضاعفات الصحية، ومنها:

-الإصابة بضيق في المريء.

-كثرة الإصابة بتقرحات في المريء.

-زيادة فرص الإصابة بسرطان المريء.

ما هي الاختبارات الطبيبة التي تشخص ارتجاع المريء؟



يقوم الطبيب بإجراء منظار للمعدة، والقناة الهضمية للتعرف علي نسبة الإصابة بارتجاع المريء، وتحديد طرق العلاج، وفي حالة وجود أي مشاكل أخري في المريء يتم أخذ عينة.

كما أن القيام بإجراء الأشعة السينية للجزء العلوي من القناة الهضمية، يتم بعد تناول سائل معين ويساهم هذا الأمر برؤية قوية للمريء وهذا يساهم في تشخيص المرض وطرق العلاج.

كيف يتم علاج ارتجاع المريء؟



القيام بتغير العادات الغذائية اليومية الخاطئة، واستبدالها بالأطعمة الصحية تعد من أهم النصائح التي يقدمها الطبيب للمريض، وهذا الأمر يساعد بشكل كبير في تخفيف الألم.

وأيضا يتم تناول أدوية مضادات الحموضة وذلك للتخلص من حدة الألم والتهاب المعدة والمريء.