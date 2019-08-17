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علامات لو ظهرت عليك تدل على إصابتك بارتجاع المرىء

السبت، 17 أغسطس 2019 08:00 ص
علامات لو ظهرت عليك تدل على إصابتك بارتجاع المرىء ارتجاع المرئ-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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ارتجاع المرىء واحد من المشاكل المزعجة التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على حالتهم الصحية، وهى من الاضطرابات التى تصيب الجهاز الهضمى وتتسبب فى ارتجاع  محتوى المعدة إلى المريء.

ووفقا لما ذكره موقع  mindbodygreen هناك بعض العلامات التى إذا ظهرت على المريض تدل على اصابته بارتجاع المرىء وهى :

 ارتجاع المرئ

ارتجاع المرئ

 

1:الشعور بحرقة شديدة فى المعدة وفى منطقة الصدر.

2:يواجه المريض صعوبة فى البلع مع عدم القدرة على تناول الطعام.

3:يتعرض مريض ارتجاع المرىء للغثيان والقىء المستمر.

4: التهاب فى الحلق، وهنا قد يعتقد المريض ان ذلك بسبب التهاب الحلق أو نزلات البرد والانفلونزا.

5:ألم فى الأسنان واللثة.

 

وهناك بعض النصائح التى يجب أن يتبعها مرضى ارتجاع المرىء ومنها:

1:ينصح بالحفاظ على وزن الجسم والتخلص من السمنة المفرطة وتراكم الدهون.

2: يجب الامتناع عن التدخين والمشروبات الكحولية التى تؤثر على صحة الجهاز الهضمى وتزيد من الارتجاع والالتهاب.

3:ينصح مرضى ارتجاع المرئ باستخدام وسادة عالية عند النوم.

4:الابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية والدهنية والتوابل واستبدالها بالخضروات والفواكه.

5:تجنب ارتداء الملابس الضيقة التى تضغط على منطقة البطن والصدر.


ارتجاع المرئ

ألم

التهاب

ارتجاع

اليوم السابع بلس

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