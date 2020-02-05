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سكاي نيوز: الجيش المصري أقوى من جيوش إسرائيل وتركيا وإيران

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:04 م
سكاي نيوز: الجيش المصري أقوى من جيوش إسرائيل وتركيا وإيران الجيش المصري
هند المغربي

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ذكرت شبكة سكاي نيوز أن الجيش المصري جاء ضمن أقوى 10 جيوش في العالم، متفوقا على جيوش كبيرة أخرى، في التصنيف السنوي وفق موقع  "جلوبال فاير باور" العالمي المختص بالشأن العسكري للدولحيث أفاد التقرير أن الموقع العسكري يستخدم  50 عاملا خاصا، لتقييم جيوش العالم، منها القوة العسكرية والاقتصادية واللوجستية والجغرافية، من أجل تحديد مؤشر القوة لكل دولة.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول، متفوقة على جيشي روسيا والصين، اللذان حلا بالمركزين الثاني والثالث على التوالي.

ووضع مؤشر القوة، الجيش المصري في المركز التاسع عالميا، متفوقا على الجيش التركي (المركز 11) والجيش الإيراني (المركز 14) والجيش الإسرائيلي (18).

ونشر الموقع العسكري المختص، تفاصيل تقييم جميع النواحي العسكرية، والتي بينت تركز قوة الجيش المصري في القوات البرية، في الوقت الذى جاء الجيش المصري في المركز الرابع عالميا، في قوة الدبابات، والسادس عالميا في العربات المدرعة، والسادس عالميا في المدفعية الذاتية، وحصد الجيش المصري نقاطا مرتفعة في قوة قواعد الصواريخ، التي حلت كذلك بالمرتبة السادسة عالميا.

أما في القوة البحرية، فحصل الجيش المصري على تقييم مرتفع جدا في قوة الألغام والألغام البحرية، التي جاءت بالمركز الثاني عالميا، بينما حصلت مصر على المركز الثالث عالميا في تقييم حاملات الطائرات التابعة للجيش المصري.

وفي القوة الجوية، جاءت المقاتلات التدريبية المصرية في المركز الخامس عالميا، بينما حلت المروحيات المصرية المقاتلة بالمركز الثامن عالميا.


الجيش المصرى

سكاي نيوز

الموقع العسكري

الجيش

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