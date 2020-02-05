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سقوط مزور عمله بحوزته مليون جنيه مقلده فى كرداسة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:49 م
سقوط مزور عمله بحوزته مليون جنيه مقلده فى كرداسة المتهم والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه يتزييف العملات المحلية وتزوير المحررات الرسمية وترويجها، وبحوزته قرابة مليون جنيه عملات مقلدة بكرداسة.

 

البداية بورود معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد الأشخاص عاطل، مُقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، مطلوب التنفيذ عليه فى 16 قضية منها شيك بدون رصيد، نصب تبديد، بتقليد عملات محلية، وتزوير مُحررات رسمية، متخذاً من شقة كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحتوى على صور لعملات مالية ورقية "فئات مختلفة"، وتوكيلات خاصة منسوب صدورها لأحد مكاتب الشهر العقارى بالجيزة، كشوف إفراج جمركى لمركبات "توك توك" منسوب صدورها لمصلحة الجمارك "جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية".

 

كما تم ضبط طباعة ألوان، مبلغ 450 ألف جنيه فئات مالية مختلفة "مُقلدة"، مبلغ 500 ألف جنيه مُقلدة عبارة عن "عدد 5 رزم أوراق ملونة مطبوع عليها أوراق مالية فئات مختلفة "مُعدة للتقطيع"، 5 بكرات فضى اللون "شريط علامة مائية "، 50 شريط رابط رزم مالية منسوب لأحد البنوك، 25 رزمة أوراق ملونة معدة للطباعة.

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تقليد العملات المحلية لترويجها وبيعها مقابل مبلغ 120 جنيها عن كل ألف جنيه مُقلدة وتزوير المُحررات الرسمية وبيعها لعملائه فى مقابل مادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى العرض على النيابة.

 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتقليد العملات، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.


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