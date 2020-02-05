سقوط عاطل لإدارته كيانا وهميا لمنح شهادات تمريض مزورة بطنطا

كتب ـ محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

تمكن رجال فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من إلقاء القبض على عاطل، بإدارة كيان تعليمى وهمى للتدريب على الخدمات التمريضية ومنح شهادات مزورة بدائرة قسم ثان طنطا، البداية بورود معلومات أكدتها تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تفيد قيام قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للتدريب على الخدمات التمريضية كائن مقره بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وترويجه شهادات مزورة لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

بالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها ثمة تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتحرى عنه، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليه عثر على عدد من شهادات التدريب وكارنيهات مزاولة مهنة بأسماء أشخاص مختلفة مزورين، 10 دفاتر إيصال استلام نقدية، 4 أكلاشيهات للكيان الوهمى، مجموعة من الدعاية والإعلان الخاصة بالكيان الوهمى، مبلغ مالى من حصيلة نشاطه، جهاز كمبيوتر بمشتملاته محمل بالعديد من الشهادات المضبوطة وصور الكارنيهات والشهادات وكمية كبيرة من صور بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وصور شخصية وجوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي الالتحاق بالكيان الوهمى.

بمواجهة المتهم اعترف بمزاولة ذلك النشاط الإجرامي المؤاثم وقيامه بتزوير المستندات المضبوطة باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التزوير والنصب والاحتيال على المواطنين.