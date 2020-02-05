سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عاطل لإدارته كيانا وهميا لمنح شهادات تمريض مزورة بطنطا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:46 م
سقوط عاطل لإدارته كيانا وهميا لمنح شهادات تمريض مزورة بطنطا شهادات مزورة ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من إلقاء القبض على عاطل، بإدارة كيان تعليمى وهمى للتدريب على الخدمات التمريضية ومنح شهادات مزورة بدائرة قسم ثان طنطا، البداية بورود معلومات أكدتها تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تفيد قيام قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للتدريب على الخدمات التمريضية كائن مقره بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وترويجه شهادات مزورة لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

بالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها ثمة تراخيص ولا تخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتحرى عنه، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليه عثر على عدد من شهادات التدريب وكارنيهات مزاولة مهنة بأسماء أشخاص مختلفة مزورين، 10 دفاتر إيصال استلام نقدية، 4  أكلاشيهات للكيان الوهمى،  مجموعة من الدعاية والإعلان الخاصة بالكيان الوهمى،  مبلغ مالى من حصيلة نشاطه، جهاز كمبيوتر بمشتملاته محمل بالعديد من الشهادات المضبوطة وصور الكارنيهات والشهادات وكمية كبيرة من صور بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد وصور شخصية وجوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي الالتحاق بالكيان الوهمى.

بمواجهة المتهم اعترف بمزاولة ذلك النشاط الإجرامي المؤاثم وقيامه بتزوير المستندات المضبوطة باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التزوير والنصب والاحتيال على المواطنين.

 


كيان وهمى

منح شهادات مزوره

نصاب طنطا

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة