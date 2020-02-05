سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سفير السعودية لدى كينيا يلتقى مدير منظمة الهجرة العالمية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:29 ص
سفير السعودية لدى كينيا يلتقى مدير منظمة الهجرة العالمية الملك سلمان بن عبدالعزيز
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية كينيا، الدكتور محمد بن عبدالغني خياط ، في مقر السفارة بالعاصمة نيروبي، مدير منظمة الهجرة العالمية في كينيا، الدكتورة يمانش شارون.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء ، بحث سبل التعاون بين المملكة العربية السعودية والمنظمة، إضافة إلى الحديث عن وضع العاملين في المملكة.

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية، شاركت اليوم في مقر الأمم المتحدة،في الاجتماع التحضيري لمؤتمرالأمم المتحدة للمحيطات لعام 2020.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أكد الأمير منصور بن ثنيان مدير إدارة التنمية والبيئة في وزارة الخارجية ممثل المملكة في الاجتماع في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أن المملكة العربية السعودية تولي أهمية كبيرة لتحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام، مبيناً أن أهداف التنمية المستدامة تأتي على قمة اجندة سياسة حكومة المملكة.

وأبان أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وبضمان مستقبل مستدام لمواردها البحرية ذات القيمة العالية، ويترجم ذلك مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982


السعوديه

عاهل السعوديه

كينيا

سفير السعوديه

اخبار السعوديه

منظمه الهجره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السعودية تشارك في الاجتماع التحضيرى لمؤتمر المحيطات لعام 2020

الأربعاء، 05 فبراير 2020 06:00 ص

تميم يسلم مفاتيح الدوحة لـ"أردوغان".. تنظيم الحمدين يولى تركى الجنسية قيادة الكلية العسكرية القطرية.. تقرير للمعارضة القطرية: الدوحة أصبحت إحدى ولايات أنقرة.. وكاتب سعودى: الرئيس التركى يتجسس على أمير قطر

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:03 ص

11 عامًا على رحيل الشيخ فتحى المليجى.. أهداه ملك السعودية مفتاح الكعبة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:00 ص

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. الأمم المتحدة تؤكد خرق الهدنة فى ليبيا.. شفاء 632 مصابا بفيروس كورونا فى الصين.. السعودية تسجل أول إصابة بإنفلونزا الطيور فى الرياض

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية لتوفير نموذج آخر بالدرجات

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية لتوفير نموذج آخر بالدرجات

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

"التعليم" تحذر المدارس من ربط تسليم كتب الفصل الثانى بالمصروفات

"التعليم" تحذر المدارس من ربط تسليم كتب الفصل الثانى بالمصروفات

"الزواج بأخرى".. أبرز ادعاءات الزوجات للحصول على الطلاق

"الزواج بأخرى".. أبرز ادعاءات الزوجات للحصول على الطلاق

طلب إحاطة يحذر من إهمال بعض الأندية فى اختيار مدربى الألعاب الرياضية

طلب إحاطة يحذر من إهمال بعض الأندية فى اختيار مدربى الألعاب الرياضية

غدًا.. بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج بـ"تكميلية النواب"

غدًا.. بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج بـ"تكميلية النواب"

الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "مدينة الشروق".. اعرفها

الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "مدينة الشروق".. اعرفها

هل يؤجل مجلس النواب زيارته لـ"بريطانيا" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى؟

هل يؤجل مجلس النواب زيارته لـ"بريطانيا" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى؟

بعد تمويل 55 ألف مشروع.. اعرف إزاى تحصل على قرض من "التنمية المحلية"

بعد تمويل 55 ألف مشروع.. اعرف إزاى تحصل على قرض من "التنمية المحلية"

4 أسباب وراء تجاهل الإخوان نشر انتقادات المعارضة لـ"أردوغان" على قنوات التنظيم

4 أسباب وراء تجاهل الإخوان نشر انتقادات المعارضة لـ"أردوغان" على قنوات التنظيم

شقيقا الصيادين المفرج عنهم: عشنا ساعات رعب وتدخل القيادة السياسية أعاد لنا الأمل

شقيقا الصيادين المفرج عنهم: عشنا ساعات رعب وتدخل القيادة السياسية أعاد لنا الأمل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة