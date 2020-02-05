رياح تصل حد العاصفة وأمطار.. وطقس غير مستقر حتى الأحد

تشهد سماء القاهرة الكبرى، شبورة كثيفة على الطرق غطت سماء القاهرة والجيزة وأثرت على الرؤية الأفقية، وذلك تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الأربعاء 5 فبراير حتى يوم الأحد 9 فبراير، حيث كشفت هيئة الأرصاد أنه اعتبارا من اليوم متوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفه على بعض المناطق المكشوفه وتؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ويصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات اليوم الأربعاء وغدا الخميس، واعتبارا من يوم الجمعة 7 فبراير تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ومن المتوقع أن تسقط الأمطار الخفيفة على أقصى السواحل الغربيه يوم الأربعاء، وتمتد اعتبارا من يوم الخميس وحتى يوم الأحد، تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على السوحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من شمال الوجة البحرى، وتكون متوسطة الشدة على باقى محافظات الوجة البحرى.

وعن القاهرة الكبرى، فمن المتوقع يومى الأربعاء والخميس، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، يصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحراره عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 3 الى 4 درجات، وإعتبارا من يوم الجمعة 7 فبراير تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس، والفرصه مهيأة لسقوط الأمطار اعتبارا من يوم الجمعة وحتي يوم الأحد تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة .

ويشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار أقصى الغرب وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.