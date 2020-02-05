من جهتها أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 491 وفاة و24363 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنها تلقت تقارير تفيد بوجود 3887 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و65 حالة وفاة جديدة الثلاثاء، وأن جميع حالات الوفاة في مقاطعة هوبي بوسط الصين.