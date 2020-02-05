رفع كفاءة بحيرات مصر.. تنفيذ 19 قرار إزالة للتعديات بحوض بحيرة مريوط

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت محافظة الاسكندرية شن حملات إزالة التعديات على أراضي بحيرة مريوط، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر"، حيث كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة بالتنسيق مع قوات الأمن لاستكمال حملات إزالة التعديات على البحيرة، كما وجه المحافظ السكرتير المساعد بتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واستعادة كل شبر من البحيرة ومتابعة عدم عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي التي تم استردادها ، للبدء في تطويرها لتعود إلى سابق عهدها

وقد قامت الأجهزة التنفيذية اليوم بحملة مكبرة برئاسة اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء سامي عبد الرازق غنيم مدير أمن الإسكندرية لتنفيذ 19 قرارلإزالة التعديات على حوض 3000 ببحيرة مريوط بنطاق حي العامرية أول، حيث تم إزالة كافة المنشآت المتعدية على حرم البحيرة، جاء ذلك بحضور اللواء عبد الفتاح إبراهيم نائب مدير أمن الإسكندرية ،وقوات من الجيش والشرطة وكافة الأجهزة المعنية

من جانبه شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية التنسيق مع قوات الجيش والشرطة لاستكمال حملات إزالة التعديات على بحيرة مريوط، "، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم واستعادة كل شبر من البحيرة ومتابعة عدم عودة التعديات مرة أخرى على الأراضي التي تم استردادها، للبدء في تطويرها لتعود إلى سابق عهدها

كما أكد محافظ الاسكندرية على أنه يتابع لحظيا أعمال تنفيذ قرارات الإزالة والحملات المستمرة ببحيرة مريوط، لحين الانتهاء من تنفيذ جميع قرارات الإزالة، قائلا:" لن نترك أي تعدي على أراضي أملاك الدولة، وسيتم التصدي بكل حزم وقوة لجميع التعديات واسترداد حقوق الدولة دون استثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات"



تنفيذ 19 قرار



هدم المخالف