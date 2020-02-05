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رجل أعمال بريطانى يبتكر صندوق نفايات لنوم المشردين بـ100 جنيه إسترلينى

الأربعاء، 05 فبراير 2020 10:00 م
رجل أعمال بريطانى يبتكر صندوق نفايات لنوم المشردين بـ100 جنيه إسترلينى صندوق نفايات
وكالات

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تعرض رجل الأعمال البريطانى بيتر داوى لحملة تهكم على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن ابتكاره صندوق قمامة يصلح لأن يستخدمه المشردون للنوم بأمان، وعرض رجل الأعمال، الذى شارك فى الانتخابات العامة فى كامبريدج العام الماضى كمرشح عن حزب بريكسيت، منتجه الذى يأتى فى شكل صندوقين مرتبطين ببعضهما البعض، ليتمكن الشخص من إدخال نصف جسمه فى صندوق ثم ثنى النصف الآخر لتغطية بقية جسمه.

 

ويقول داوى إن الاختراع الذى يأمل أن يخفف مشكلة نوم المشردين فى الشوارع، يكلف 100 جنيه استرليني، مبيناً أنه سيحمى المشردين من التعرض للركل ويحميهم من الأمطار والبرد.

 

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن رجل الأعمال أخذ نموذجين من ابتكاره إلى مأوى للمشردين فى كامبريدج، لكن لم يتطوع أحد لتجربته، وعند سؤاله عما إذا كان قد جرب النوم فى الصندوق الجديد قال إنه قد استلقى عليه 10 دقائق.

 

وجاء فى تعليق أحد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى "ربما يكون هذا هو أسوأ الاختراعات المهينة التى رأيتها فى حياتى على الإطلاق".

 


صندوق نفايات

قمامة

بريطانيا

مشردين

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