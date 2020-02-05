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رئيس مدينة مطروح: رصف طريقين جديدين بمحازاة السكة الحديد بمنطقة المغاربة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:00 ص
رئيس مدينة مطروح: رصف طريقين جديدين بمحازاة السكة الحديد بمنطقة المغاربة وليد المعداوي رئيس مدينة مطروح
مطروح – حسن مشالي

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أكد اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يجرى العمل على تطوير وتوفير الخدمات لعدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح، من بينها مناطق محرومة من بعض الخدمات، وأنه يجرى حاليا الإعداد لرصف طريقين جديدين، بمحازاة السكة الحديد، يمينا ويساراً، بداية من مزلقات المغاربة، فى الاتجاه الشرقى، بعد الانتهاء من أعمال تدبيش جانبى السكة الحديد والتوسعة، كما يجرى التعاون مع جامعة مطروح فى أعمال التشجير والتجميل بالشوارع والميادين، فى إطار خطة أعمال التطوير على النسق الحضارى للمدينة.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه سيتم رصف طريق جنوب خط السكة الحديد، من مزلقان المغاربة وحتى منطقة المقابر، وربطه بالطريق المتجه جنوباً، ورصف طريق جديد، شمال السكة الحديد، من مزلقان المغاربة إلى منطقة الإمام مالك شرقاً، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا، تنفيذ أعمال تدبيش وتكسية جوانب السكة الحديد، وتوسعة مسار الطريق، للبدء فى أعمال الرصف.

وأضاف "المعداوى" بأنه يتم دعم وتوفير أشجار الزينة من إدارة التشجير بمجلس المدينة، لطلاب كلية الزراعة بجامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، من خلال التعاون فى أعمال تجميل ميادين المدينة، بالتزامن مع تدريب الطلاب على أعمال التجميل والتشجير، تحت إشراف المهندس هيثم الجندى مدير إدارة التشجير بمجلس المدينة.

 وقال رئيس المدينة، إن إدارة التشجير بمجلس المدينة، قدمت الدعم وتوفير الأشجار لطلاب كلية الزراعة الصحراوية بجامعة مطروح، لتجميل ميدان عبد المنعم رياض بشارع الجلاء، بحضور رئيس جامعة مطروح وطلاب الكلية، إلى جانب مواصلة أعمال التجميل والتشجير زراعة أشجار ونباتات الزينة والزهور بمدخل المدينة، حتى الكيلو 21، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بشأن رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بمدخل المدينة وزراعتها، مؤكداً أن كافة الإدارات والأجهزة الخدمية بالمجلس تعمل لخدمة أهالى مطروح لتقديم خدمة متكاملة، فى كافة القطاعات الخدمية، التى تصب فى مصلحة المواطنين.

وأشار اللواء وليد المعداوى، أن هناك خططا يجرى تنفيذها تباعاً، من أجل توفير الخدمات والمرافق الضرورية، للمواطنين خاصة بالمناطق المحرومة والتى تعانى من نقص أو ضعف الخدمات، مثل الرصف وإنارة الشوارع ليلا ومد شبكات المرافق الأخرى، وأنه تم تنفيذ فكرة تركيب بلاط الانترلوك، لأول مرة بالمدينة، بالممرات والشوارع الضيقة، بمنطقة السوانى، لتتماشى مع الشكل الحضارى والجمالى للمدينة، وتوفير الراحة وتيسير حركة تنقلات أهالى المنطقة ولمنع تراكم مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، وذلك بالتزامن مع رفع كفاء إنارة أعمدة الشوارع ومد شبكات الكهرباء والغاز والمياه، حسب خطط كل مرفق من القطاعات المعنية.


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