دورات للتدريب على صيانة "المحمول والدش" مجانا مارس المقبل.. اعرف ازاى تقدم

كتب محمود راغب

وجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة استغلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتحركة، لتوفير التدريب من أجل التشغيل، فضلا عن إقامة مشروعات صغيرة، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير عمل لائق للشباب.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن برامج التدريب المهنى التى تقدمها الوزارة من خلال مديرياتها بالمحافظات تركز على البعد الاجتماعى، وتعطى الأولوية فى التدريب للفئات الأولى بالرعاية.

فى هذا الإطار أعلن السيد السنجابى، مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، عن قيام المديرية بفتح باب قبول طلبات الرغبين فى التدريب المهنى المجانى على مهنة صيانه "المحمول والدش" للذكور والإناث، لمدة 3 شهور تبدأ من أول مارس حتى 31 مايو 2020.

وأوضح السنجابى أنه على من يرغب الالتحاق بهذه الدورات يرفق فى طلبه صور من المؤهل الدراسى، والبطاقة الشخصية ، وشهاده الميلاد، وكعب العمل، و(2) صوره شخصية، والتوجه إلى مركز التدريب المهنى بالقوى العاملة ببورسعيد خلف حضانة الفيروز بجوار مدرسه حافظ إبراهيم.

وقال إن العدد محدود والحجز بأسبقية التقديم، يشترط فى المتقدم للتدريب التفرغ التام فى أثناء فترة التدريب، وسوف يحصل المتدرب علي بدل انتقال يصرف للمتدرب 10 جنيهات عن كل يوم حضور، وبدله تدريب تصرف مجانا، وأدوات كتابيه، ويتم التدريب يوميا من الأحد إلى الخميس لمدة 4 ساعات، وسوف يحصل المتدرب فى نهاية الدورة على شهادة معتمده من وزارة القوى العاملة تفيد اجتياز الدورة التدريبية بنجاح.