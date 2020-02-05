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حملات تطعيم ضد الحصبة تستهدف حماية 45 مليون طفل فى أفريقيا وآسيا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:23 ص
حملات تطعيم ضد الحصبة تستهدف حماية 45 مليون طفل فى أفريقيا وآسيا الحصبه - أرشيفية
رويترز

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قال التحالف العالمي للقاحات والتحصين، اليوم الأربعاء، إنه سيجرى تطعيم ما يصل إلى 45 مليون طفل في 7 بلدان نامية ضد الحصبة في سلسلة حملات كبيرة تهدف إلى التصدي لزيادة عالمية في انتشار المرض الفيروسي.

وتزايدت حالات الحصبة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم في السنوات القليلة الماضية. وقالت منظمة الصحة العالمية في ديسمبر إن ما يقرب من 10ملايين شخص أصيبوا بالحصبة في عام 2018، وتوفي 140 ألفا، غالبيتهم أطفال.

وقال سيث بيركلي الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين للصحفيين في لندن "في الوقت الذي ربما تركز فيه وسائل الإعلام على تزايد الحالات في أوروبا والولايات المتحدة، من المحزن أن الغالبية العظمى من الوفيات بسبب الحصبة تحدث في أفقر بلدان العالم".

وستنفذ الحملات حكومات بنجلادش وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا وكينيا ونيبال والصومال وجنوب السودان، وسيمولها شركاء من بينهم التحالف العالمي للقاحات والتحصين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وهدف الحملة هو الوصول إلى نحو 45 مليون طفل في ستة أشهر.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن البيانات الأولية لعام 2019 حتى نوفمبر أظهرت زيادة عدد حالات الإصابة بثلاثة أمثالها مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.


افريقيا

اسيا

حملات طبيه

انتشار الحصبه

الحصبه

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