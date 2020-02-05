حماية المستهلك: 1500 رسالة إجمالى الشكاوى اليومية الواردة من المواطنين

كتب أحمد عرفة

أكد اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الغرامة والمساءلة القانونية عقوبات تنتظر المخالفين لقرارات الجهاز، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تعمل أى مؤسسة بمفردها، والعمل الجماعى هو من الأشياء الإيجابية التى تنتهجها الدولة المصرية، موضحا أن التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية هو عنوان المرحلة الراهنة.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن جهاز حماية المستهلك يعمل بالتنسيق التام مع إدارة الرقابة التموينية بوزارة التموين، والإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، ومع الطب البيطرى، والإدارة العامة للتفتيش الصيدلى، والرقابة الصناعية والمواصفات والجودة، وكل ما يتعلق بحماية حقوق المستهلك، مؤكدا أن الجهاز لا يتردد لحظة فى التنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أن إجمالي الشكاوى اليومية تصل إلى 1500 شكوى، حيث يتم فحصهم تلك الشكاوى بشكل سريع ودون تردد، مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية لجهاز حماية المستهلك هو خدمة المستهلك وحماية حقوقه.

وفى وقت سابق صرح الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه فى إطار المتابعة المستمرة لجهاز حماية المستهلك تم شن حملة رقابية موسعة بمحافظة الفيوم بالتنسيق بين الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة وقسم شرطة مباحث التموين، لافتا إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 44640 ألف كيس عصير بودرة بوزن حوالى 892 كجم بودة عصير تام الإنتاج، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الخامات الخاصة بالإنتاج والتشغيل "25 كجم ملح ستريد لا مائى – 10 كجم مكسبات طعم – رول أكياس تعبئة حوالى 3 كجم مدون عليه علامات تجارية مقلدة لشركات كبيرة"، كما تم ضبط عدد 30 كرتونة فارغة للتعبئة تحمل علامات تجارية لشركات معروفة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها، وإحاله الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، لافتا إلى أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كل الأجهزة المعنية والأجهزة الرقابية المختصة.