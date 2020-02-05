سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عامل بتهمة قتل ربة منزل لسرقتها فى حلوان

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:58 م
حبس عامل بتهمة قتل ربة منزل لسرقتها فى حلوان كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة حلوان، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل ربة منزل لسرقتها، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة .

 

القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على المتورط فى قتل صاحبة مزرعة مواشٍ فى أرض فضاء بحلوان، وهو جار المجنى عليه كان يحاول سرقة حلقها الذهبى، وتم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بالعثور على جثة شقيقته ملقاة داخل أرض فضاء بالقرب من مزرعة مواشٍ ملكها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة لسيدة تدعى "و.ف"، في العقد السادس من عمرها، مسجاه على ظهرها، وترتدي ملابسها بالكامل وبها آثار خنق بالرقبة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبسؤال شقيقها أفاد أن شقيقته تذهب لحلب المواشي فجر كل يوم، لتبيع الحليب للأهالى بدائرة القسم، إلا أنه فوجئ بتغيبها على غير المعتاد، وذهب ليطمئن عليها، فعثر عليها ملقاة على الأرض بجوار مزرعة المواشى ملكها.

 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجنى عليها "إ. ا" 20 سنة، بدافع السرقة، وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من ضبطه فى أحد الأكمنة المعدة له، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بدافع سرقة حلقها الذهبى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مباحث القاهرة

جريمة قتل

قتل سيدة حلوان

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة