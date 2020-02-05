جامعة المنوفية تحصد الميدالية الذهبية فى الشعر العامى بأسبوع فتيات الجامعات

المنوفية - محمود شاكر

حصلت الطالبة بسنت حمدى خلاف، بالفرقة الرابعة كلية الطب بجامعة المنوفية، على المركز الأول، والميدالية الذهبية، فى مجال الشعر العامي، خلال مشاركتها فى مسابقات النشاط الثقافي، الذى أقيم ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية، بجامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

كما حصلت الطالبة إيمان عبد المرضى همام، من كلية الطب، جامعة المنوفية، على المركز الأول، فى مسابقة القرآن الكريم، بعدما نالت إشادة كبيرة من لجنة التحكيم.

وقام الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، ونائبه الدكتور خالد محمد عبد الله بتوزيع الجوائز وتكريم الطالبات خلال إحتفال أقيم فى رحاب جامعة الفيوم.

حضر التكريم نجلاء الزغبي، وجيهان الميهى مشرفا النشاط الثقافي، برعاية الشباب جامعة المنوفية، تحت إشراف دكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، ومحمد أبو الغار مدير إدارة النشاط الثقافي.

كانت الطالبة دينا أحمد الشيخ، بالفرقة الرابعة لكلية التربية الرياضية بشبين، قد حصلت على الميدالية الفضية، فى منافسات ماراثون ألعاب القوى الذى أقيم ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس، الذى تنظمه جامعة الفيوم.

وقال ياسر جمال، مدرب فريق ألعاب القوى، أن السباق إنطلق من ميدان عبد المنعم رياض بطول 5 كيلو متر حتى مدخل منشأة عبد الله بالفيوم بمشاركة ما يقرب من 120 طالبة، ويشرف على منتخب الطالبات نادية كروش.

كما سبق للاعبة دينا الشيخ، الحصول على 12 ميدالية ذهبية، فى دورى الجامعة، بمعدل 3 ميداليات فى كل عام خلال مشاركتها فى سباقات 1500 متر 3000متر و4x400 تتابع خلال الأعوام السابقة، وشاركت من قبل فى ماراثون أسوان الدولى للجامعات المصرية ووصلت ضمن العشرة الاوائل ، وحققت من قبل مع منتخب جامعة المنوفية 5 ميداليات برونزية خلال ثلاث مشاركات سابقة فى بطولة الشهيد الرفاعي.

وحققت الجامعة المركز الثالث، فى مسابقة المعرض العلمى على مستوى الجامعات المصرية، ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس، المقام فى جامعة الفيوم.

وتضمن المعرض العلمى مجالات الكيميائي، والغذائى والفني، وشارك فى المسابقة 4 طالبات وهم، رحاب سليمان أبو الحسن من كلية هندسة منوف، ومروة جمال عبد الناصر من كلية الاقتصاد المنزلي، وهاجر عبد الوهاب جادو، وسجده محمد المشد من كلية العلوم.

وحضر التكريم وتسليم الجوائز، ميرفت محمد عرفه مدير إدارة النشاط العلمى والتكنولوجي، وبسمه صبرى مشرفة النشاط.

وقام الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، ونائبه الدكتور خالد محمد عبد الله بتوزيع الجوائز وتكريم الفائزين، والتقاط الصور التذكارية معهم.

كان منتخب جامعة المنوفية لكرة الطائرة قد تأهل للدور ال8 خلال المشاركة فى منافسات أسبوع فتيات الجامعات المصرية المقام بجامعة الفيوم، عقب تغلبه اليوم على فريق جامعة السادات بنتيجة 2 - 0 فى لقاء دور ال16 .

وكان الدور التمهيدي، قد أسفر عن فوز فريق جامعة المنوفية، على حساب فريق جامعة الزقازيق بنتيجة 2 - 0 بالجولة ولأولى، ثم الفوز على فريق جامعة دمياط بنتيجة 2 - 0 فى الجولة الثانية، ثم الحصول على فوز إعتبارى بالجولة الثالثة على جامعة دمنهور.

ويقود فريق جامعة المنوفية، المدرب موسى البرقطاوي، وإشراف محمود حافظ، ويضم الفريق كلا من، هاجر عصام، سندس حميدو، يوستينا وجدي، هند حسني، بسنت صابر، سلمى عبد الحليم، منه الله شوقي، مارينا عزت، منى حسن.

وأشاد دكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، وأيمن عبد القوى مدير النشاط الرياضي، بإنتصارات فريق الطائرة خلال منافسات الأسبوع.

وعلى جانب آخر، ناقش قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة المنوفية رسالة علمية مقدمة من الباحث المهندس أحمد سلام حسين بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة تحت عنوان "ديمومة الخرسانة الجيوبولمرية ذات الركام معاد التدوير" حيث تناول الباحث التقنيات الحديثة فى مجال كيمياء الأسمنت التى ساهمت فى ظهور أنواع جديدة من الخرسانة وعززت ديمومتها ،وقد أسهمت العديد من الدراسات فى تطوير الجيوبوليمرات حتى فى مجال مواد البناء واعتمدت هذه التقنية على إعادة تدوير مخلفات الصناعة التى تسبب تلوث للبيئة كما أكد سلام أن الأبحاث قدمت عدة دراسات بإعادة تدوير مخلفات البناء لاستخدامه فى ركام الخرسانة وقامت دراسات أخرى بدراسة تحفيز مخلفات الصناعة للوصول بها إلى حالة التصلد وصناعة خرسانة محسنة الخواص لاستخدامها فى المجالات المختلفة واستخدامها بما يفيد البيئة، وعليه فإن دراسة صناعة الخرسانة بالطرق الكيماوية من مخلفات المواد الثانوية واستخدام الركام المعاد تدويره فى الخرسانة مما له أفضل الأثر فى الحفاظ على البيئة.

وقد خلص الباحث لنتائج وتوصيات هامه فيما يتعلق بديمومة الخرسانة الجيوبولمرية ذات الركام معاد التدوير فى مجال الهندسة الإنشائية ومدی أفضلیتها عن الخرسانة التقلیدیة خاصه فی مقاومتها للعوامل والظروف الجویة القاسیة.

وحصل المهندس أحمد سلام من خلال هذا البحث على درجة الماجستير فى الهندسة المدنية حيث تشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور منير كمال استاذ متفرغ مقاومة واختيار المواد بقسم الهندسة المدنية بهندسة المنوفية محكما، والدكتورة مريم غازى استاذ المقاومة واختيار المواد قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة طنطا محكما، والدكتور علاء بشندى استاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية بهندسة المنوفية محكما ومشرفا، والدكتورة أمل ناصر أستاذ مساعد بقسم الهندسة المدنية بهندسة المنوفية.