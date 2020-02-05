جامعة القناة تستعد لإنشاء حديقة حيوان بكلية الطب البيطرى.. صور

الإسماعيلية – فريق المحافظات

تستعد كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس لبدء الفصل الدراسى الثاني بإنشاء وتجهيز حديقة حيوان لخدمة العملية التعليمية، تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس.

وقامت الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري بتفقد الحديقة للوقوف على آخر الاستعدادات، مؤكدة أن كلية الطب البيطري جامعة القناة أول جامعة بها قسم للحياة البرية علي مستوي الجامعات المصرية.

وقالت "منصور"، إن إقامة هذه الحديقة بهدف تدريب طلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وكمزار للجامعة ولمدن القناة.

وتعد حديقة الحيوان مصغرة تشمل "السلحفاة والطاووس ودجاج الوادي وعصافير الزينة".

من ناحية أخرى تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتورة ماجدة هجرس، القائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بشأن توصيات الملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين، الذى نظمته الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة بالتعاون مع جامعة قناة السويس، والاتحاد الرياضى المصرى للجامعات.

وانتهت فعاليات الملتقى إلى عدة توصيات، وهى: زيادة التعاون والتكامل بين إدارة الوافدين وإدارة رعاية الشباب بالجامعات المصرية، وتبادل الخبرات بين إدارات الوافدين بالجامعات المصرية، ودعوة الجامعات الخاصة للمشاركة مع الجامعات الحكومية، وعقد الملتقى بشكل سنوى فى الجامعات، وتبادل اللقاءات الودية بين الجامعات استعداداً للأحداث الرياضية القادمة، والاهتمام بتنمية الجانب الرياضى للطلاب الوافدين ضمن تطوير منظمة الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين بالجامعات، وضرورة تعريف الطلاب الوافدين بالمشروعات القومية التى تتم على أرض مصر، لنقل صورة حية للتنمية والتطور بجمهورية مصر العربية.

من جانبها، أشادت الدكتورة ماجدة هجرس بمشاركة الوفود وفرق التنظيم المختلفة فى الملتقى، مشيرة إلى أن الحفل شهد توزيع الميداليات والكؤوس على الفائزين، وتم إعلان الترتيب العام، الذى شهد حصول وفد جامعة القاهرة على المركز الأول والدرع العام للملتقى.

كما وجهت الدكتورة رشا كمال، الشكر لجامعة قناة السويس على تنظيم الحدث بالتعاون مع الإدارة المركزية وما قدموه من تنظيم وضيافة لكافة الوفود، كما وجهت الشكر لكل منسقى ومسئولى ومديرى إدارات رعاية الطلاب الوافدين بالجامعات وتكاتفهم معًا ومع رعاية الشباب بالجامعات لتحقيق هذا النجاح، مشيدة بالروح التى تسود بين الوفود بمختلف جنسياتها، مشيرة إلى أن تنظيم مصر مثل تلك الفعاليات يرسخ أن مصر أرض الأمن والأمان، وأنها حاضنة لهم جميعًا.



جامعة القناة تستعد لإنشاء حديقة حيوان بكلية الطب البيطرى



جامعة القناة تستعد لإنشاء حديقة حيوان بكلية الطب البيطرى