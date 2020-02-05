جامعة الإسكندرية: بدء الدراسة للفصل الدراسى الثانى السبت القادم..ولانية لتأجيلها

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلن الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بدء الدراسة للفصل الدراسى الثانى بجامعة الإسكندرية السبت 8/2/2020، وأن مدة الدراسة 16 أسبوع تنتهى فى 29 مايو 2020 وتعقد إمتحانات نهاية العام خلال شهرى مايو، ويونيو 2020 ووفق طبيعة الدراسة فى كل كلية، جاء ذلك خلال الاجتماع الطارىء لمجلسى شئون التعليم والطلاب، والدراسات العليا والبحوث صباح اليوم ، بقاعة الإجتماعات بمبنى إدارة الجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة على وكلاء الكليات، ضرورة إعلان الجداول الدراسية قبل بداية الفصل الدراسى الثانى، وكذلك متابعة إعلان النتائج بكليات الجامعة والإنتهاء من أعمال التصحيح خلال الاسبوع الأول من الدراسة، لاسيما مع تحول الجامعة لنظام الساعات المعتمدة ً.

وأشار الدكتور هشام جابر، أن الهدف الأساسى من الإجتماع هو مناقشة إستعدادات جامعة الإسكندرية لمواجهة مخاطر إحتمالات تسرب فيروس كورونا وإستعراض ما تم إتخاذه من إجراءات سريعة من جانب الجامعة من خلال تشكيل لجنة لمتابعة الحالة الصحية فى المجتمع الجامعى بالتنسيق مع وزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية بوزارة الصحة ورفع حالة الإستعداد بأقسام الإستقبال والطوارىء بالمستشفيات الجامعية، ووضع خطة متكاملة لمواجهة الفيروس، وتنظيم ندوات توعية لطلاب الجامعة، وحصر الطلاب الصينيين بجامعة الإسكندرية، وكذلك قيام مركز تعليم اللغة العربية للأجانب بالجامعة TAFL Center بعقد محاضرة إرشادية للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا، وكذلك طباعة عدد من المنشورات والبوسترات الخاصة بالتوعية والوقاية، وبث أفلام ووسائط إعلامية للتعريف بالفيروس مع التأكيد على ضرورة الإهتمام بالنظافة والتهوية الجيدة للمدرجات والمعامل.

واستعرضت الدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشئون تدويل التعليم العالى والتعاون الدولى، والأستاذ بقسم طب المجتمع بكلية الطب، خلال الإجتماع لتاريخ الفيروس والسلسلة التى ينتمى إليها والتطور الجينى له وتصنيفه من خلال منظمة الصحة العالمية WHO وكيفية تشخيص الحالات، والتأكد من إصابتها من خلال التحاليل المعملية وطرق العزل والوقاية من الفيروس، وكذلك طرق الحماية والوقاية لمجابهة احتمال تسرب الفيروس والمرض، وقامت بالرد على عدد من التساؤلات حول طرق التعامل مع الحالات المشتبه بها.



اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية



اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية



اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية