تفاصيل الموجة 15 لإزالة التعديات بالأقصر.. والمحافظ: تتم بالتنسيق مع الشرطة

الأقصر – أحمد مرعى

هجمة مرتدة قوية قادها رجال مدن محافظة الأقصر على مدار الأيام الماضية، ضمن الموجة 15 لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد أكد المستشار مصطفى ألهم لـ"اليوم السابع"، أنه تم بدء الموجة 15 لإزالة التعديات بمختلف مدن وقرى الأقصر، وشدد على كافة رؤساء المدن أنه لا تهاون فى استرداد أراضى الدولة من غير الجادين والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب، حيث إن تلك الموجة للإزالات ستستمر حتى نهاية الشهر الجارى، وذلك لاسترداد أراضى الدولة وفرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بكافة أنواعها وبجميع جهة ولايتها، مشدداً على أنه خلال الحملات يتم التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية وقوات الأمن لتنفيذ وازالة التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وأضاف محافظ الأقصر، على أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذا الملف وخاصة الحفاظ على أراضى الدولة والحفاظ على هيبة الدولة وقوة القانون، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدماً فى الحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب، حيث تخرج الحملات فى ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لاستعادة هيبة الدولة واستكمال استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب فى الموجة الخامسة عشر لإزالة جميع أنواع التعديات بكافة جهات الولاية.

وشدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه إجتمع مع رجال الأجهزة التنفيذية ورؤساء ونواب المراكز المختلفة ورؤساء القرى ومسئولى التقنين والأملاك، وذلك لحرصه على العمل وسرعة الإنجاز وذلك لعمل قاعدة بيانات لمنظومة التقنين وعمل داتا بالأرقام بحصر جميع الملفات والحالات التى تم معاينتها وجميع الإجراءات المتعلقة بملف التقنين، وتكثيف العمل فى إنهاء الإجراءات الخاصة بتقنين أراضى أملاك الدولة، واستكمال كل الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين لباقى الطلبات المقدمة من المواطنين، وشدد على ضرورة الإسراع فى الإجراءات الخاصة بتقنين أراضى أملاك الدولة والانتهاء منها وتحصيل مستحقات الدولة، وحث المتقدمين على سرعة تسديد مستحقات الدولة اللازمة، مؤكداً أن ملف تقنين أراضى الدولة من أهم الملفات التى يتم متابعتها، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التى تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب، فضلاً عن متابعة نتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة طبقاً للقانون.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" نتائج تلك الحملات التى خرجت على مدار الأيام الماضية فى مدن وقرى ونجوع الأقصر:-



مدينة إسنا تنفذ 38 حالة فى 6 قرى بمساحة 24 فدانا و3 آلاف متر



ففى مدينة إسنا خرجت الحملات بصورة يومية ونجحت فى تنفيذ إزالات بإجمالى 25 حالة تعدى بقرى المعلا والدير ونجع سعيد وكذلك 12 حالة فى قريتى الحلة وزرنيخ وحالة بقرية توماس، وذلك بإجمالى 24 فدان و3 آلاف متر، حيث يقول المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، أنه شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى منطقة المعلا بالشغب ونجع أبو سعيد وقرية الدير، وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة بعدد 25 حالة تعدى بمساحة 2242 م2 عبارة عن مبانى وأسوار بارتفاعات مختلفة بمساحة 6 أفدنة زراعة متعدية على قرار تخصيص لإقامة عمارات سكنية بالدير، حيث شارك فى الحملة نائبا رئيس المركز عبد الرحيم طايع، وصباح منصور، ومدير إدارة أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الأقصر أحمد الطيب، وممثلى المتابعة الميدانية بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب اللواء طارق داوود، والمقدم سعيد الحسينى نائب مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد العيوطى رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

كما قاد رجال مدينة إسنا حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى منطقة الحلة وزرنيخ وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 12 حالة تعدى بمساحة 1068 م2 متعدية على أراضى أملاك دولة ومنافع رى عبارة عن أسوار وعشش وأحواش كما تم إرجاء عدد 4 حالات لتقديمهم طلبات تقنين، كما نجحت تلك الحملات فى استرداد 18 فدان من أراضى أملاك الدولة تابعة لقرية توماس لعدم جدية المتقدم فى التعامل مع الدولة، كما تم إدراج عدد من الحالات ضمن موجة الإزالات الخامسة عشر.

إزالة 4 حالات تعدى فى المهد بمدينة أرمنت

وفى مدينة أرمنت ترأس العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، حملة لإزالة التعديات بالوحدة المحلية لقرية الرياينة على الأراضى الزراعية فى المهد بمنطقة الدهرين ومنطقة الـ57، حيث أسفرت الحملة عن إزالة عدد 4 حالات تعدى فى المهد تم خلالها ردم حفر قواعد، إزالة أرقبة أعمدة خرسانية، إزالة حوائط مسلحة، وشارك بالحملة جاد احمد ضاحى رئيس القرية وعبد الناصر السعدى سكرتير القرية وحسن أحمد محمد رئيس قسم التنظيم بالقرية وحجاج جاد الرب مدير المتابعة بالمركز وخالد محمد حسين مدير المرافق بالمركز ومحمد سيد مسئول إشغالات بالمركز، وأكد عاشور على استمرار تكثيف الجهود للقضاء على التعديات على الأراضى الزراعة.

إزالة 12 حالة بمساحة 136 فدان و17 قيراط فى مدينة الزينية

وفى مدينة الزينية قاد رجال المركز، حملة لإزالة التعديات حيث قال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 9 حالات بمساحة 136 فدان و12 قيراط، كما تمت إزالة عدد 3 حالات تعديات على الأراضى أملاك وزارة الأوقاف على مساحه 5 قيراط و6 سهم، حيث خرجت الحملات فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك بقيادة كل من يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، ويوسف أحمد رئيس قرية المدامود بحرى، وكرم ضاحى رئيس قرية المدامود قبلى، ومحمد إسماعيل مشرف تنظيم قرية المدامود بحرى، ومحمد سعدى مسئول التنظيم بقرية المدامود قبلى، وعبد الرحيم عطا مسئول التنظيم بالمركز، وعلى النادى مدير المتابعة، وسامى جاد الكريم سكرتير قرية المدامود قبلى.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه تم التنسيق مع قوات الأمن بقيادة اللواء رفعت عبدالصمد، والعميد بدر طه مأمور مركز شرطة طيبة، والنقيب يوسف رشوان رئيس مباحث طيبة، والقوة المرافقة لهم، حيث أكد العقيد أحمد الهوارى على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.