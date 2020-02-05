ترامب: يجب منع المهاجرين من عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة

رويترز

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعضاء الكونجرس الديمقراطيين الذين يسعون لعزله من منصبه في خطاب حالة الاتحاد الذى استغله في السخرية من معارضيه والتشدق بالاقتصاد.

وتجنب ترامب الحديث عن مساءلته خطاب لكن جراح المعركة بدت واضحة في الكلمة التي وقف له خلالها رفاقه الجمهوريون مصفقين بينما ظل خصومه الديمقراطيون جالسين صامتين معظم الوقت.

ومن المتوقع أن يبرئه مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون اليوم الأربعاء من اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وفي أول مرة يلتقي فيها مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي منذ خرجت غاضبة من اجتماع بالبيت الأبيض قبل أربعة أشهر، امتنع ترامب عن مصافحة يدها الممتدة وهو يعطيها نسخة من الخطاب.

ويبدو أن بيلوسي بوغتت. ولم يجر حديث بين الاثنين منذ اجتماعهما في أكتوبر.

وتجنبت بيلوسي العبارات المعتادة مثل "من دواعي سروري" أو "من دواعي الفخر البالغ" التي يستخدمها رئيس المجلس عادة لدى تقديم رئيس البلاد لإلقاء كلمة بالكونجرس.

وكل ما قالته عند تقديم ترامب "أعضاء الكونجرس.. إليكم رئيس الولايات المتحدة".

وفي صفوف الحضور، هتف الجمهوريون من مجلسي الكونجرس "أربع سنين أخرى" وهو يقف على منصة مجلس النواب. وتجرى انتخابات الرئاسة بعد حوالي تسعة أشهر.

وجلس الديمقراطيون صامتين، وأمكن رؤية بعضهم يهز رأسه بينما كان ترامب يقول "حالة اتحادنا أقوى من ذي قبل".

وجلست بيلوسي، التي تخلت عن معارضتها للمساءلة وسمحت لأعضاء الكونجرس الديمقراطيين بالسعي لتوجيه اتهامات له، واجمة خلفه وأخذت تقلب صفحات نسخة مكتوبة من خطابه.

ودخل ترامب القاعة بينما يواجه الديمقراطيون قدرا من الفوضى بعد أعطال فنية أخرت إعلان نتائج تصويتهم في ولاية أيوا يوم الاثنين لاختيار مرشح يواجهه في الانتخابات.

وقدم ترامب نفسه على أنه أحدث تحسنا كبيرا بعد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما وقال إنه تمكن من تعزيز النمو الاقتصادي الأمريكي وزاد من فرص العمل.

قال "في ثلاث سنوات قصيرة وحسب أجهزنا على مفهوم التراجع الأمريكي ورفضنا تصغير شأن مصير أمريكا".

وأمام الجزء الخاص بالديمقراطيين جلس معا مديرو المساءلة الذين يقومون بدور الادعاء في المحاكمة الدائرة بمجلس الشيوخ.

ورفض العديد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين حضور الكلمة السنوية احتجاجا على ترامب.

وتطرق ترامب في كلمته إلى نظام التأمينات الصحية، وقال كذلك إنه يجب منع المهاجرين من عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وإن "مدن إيواء" المهاجرين أمر خاطئ.

وبعدما اقترب ترامب من صراع واسع مع إيران إثر صدور الأمر بقتل قائدها العسكري البارز قاسم سليماني قال "نحن نعمل على إنهاء حروب أمريكا في الشرق الأوسط".



ابنة زوجة الرئيس ترامب لارا وابنتها تيفاني



الترحيب بترامب لدى وصوله للكابيتول



الرئيس الأمريكى دونالد ترامب



الرئيس الأمريكى يلقى خطاب حالة الاتحاد فى مبنى الكابيتول



ترامب يصل إلى خطاب حالة الاتحاد فى جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكى



رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب نادلر



رئيس المحكمة العليا جون روبرتس يتحدث لترامب



رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى



زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ ماكونيل



زعيم الأقلية فى مجلس النواب كيفن مكارثى



نانسي بيلوسى ومايك بينس وترامب



نائب رئيس الولايات المتحدة مايك بينس



وصول كبار مستشارى البيت الأبيض إيفانكا وجاريد كوشنر بجانب لارا ترامب وتيفاني ترامب إلى مجلس النواب