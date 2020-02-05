بومبيو: ترامب مستمر فى إدارة السياسة الخارجية التى تدعم أمن أمريكا

كتبت ريهام عبد الله

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى، مستمر فى إدارة السياسة الخارجية الأمريكية التي تدعم أمن وازدهار الولايات المتحدة، قائلا: "أكد على قيادة أمريكا على الساحة العالمية، من خلال وضع أمريكا أولاً".

وقال بومبيو فى تصريحات نقلها الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية عبر تويتر :"الرئيس دونالد ترامب مستمر في إدارة السياسة الخارجية الأمريكية التي تدعم أمننا وازدهارنا، وتقّوي من تحالفاتنا وصداقاتنا، وتحمي حريتنا الثمينة. حيث أكد على قيادة أمريكا على الساحة العالمية، من خلال وضع أمريكا أولا".



الخارجية الأمريكية

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد أكد أن أمريكا تتطلع لتقوية وتعزيز العلاقات مع السودان، وأشار فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مؤكدا أن واشنطن تعمل على تعزيز العلاقات مع السودان.

وأضاف :" رغبتنا المشتركة في التحسين المشاركة الفعالة في المنطقة والمجتمعات الدولية والعمل على إقامة علاقة ثنائية أمريكية - سودانية أقوى وأكثر صحة".

وفي نوفمبر الماضي، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، إن الولايات المتحدة لم تعد في خصومة مع حكومة السودان، وباتت تعتبرها الآن شريكاً، موضحا أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية إجرائية تخضع لحوار مكثف ومتواصل مع السودانيين".

وتم إدراج السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب عام 1993 في فترة حكم الرئيس السابق، عمر البشير، التي استمرت 3 عقود.

يشار إلى أن إدراج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب جعله غير مؤهل للحصول على تمويل من جهات الإقراض، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلاً عن التخفيف من أعباء الديون. كما من الممكن أن يفتح رفع السودان من هذه القائمة الباب أمام الاستثمار الأجنبي.