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بدء أعمال تطوير واجهة مبنى نقابة المحامين في شارع رمسيس

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:07 م
بدء أعمال تطوير واجهة مبنى نقابة المحامين في شارع رمسيس بدء أعمال تطوير واجهة مبنى نقابة المحامين
كتب محمد السيد

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بدأت اليوم الأربعاء، الشركة القائمة على أعمال تطوير واجهة مبنى نقابة المحامين بشارع رمسيس، أعمالها، كما انتهت من مرحلة بناء البدرومين السفليين بالمبنى الجديد للنقابة، واللذين من المقرر أن يكونا جراجًا للسيارات بالنقابة، حيث تم إجراء دراسة لمناورة وآلية دخول السيارات وخروجها مباشرة على شارع عبدالخالق ثروت، ويحتوى المبنى الجديد على مكانين مجهزين للمصعد، فضلا عن سلمين آخرين للصعود والتنقل بين الأدوار.

وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، قد تفقد الخميس الماضى، مبنى نقابة المحامين الجديد بشارع رمسيس للاطلاع على آخر تطورات الإنشاء ، حيث رافق نقيب المحامين خلال تفقده، يحيى التونى أمين الصندوق بالنقابة وأبو بكر ضوة الأمين العام المساعد للنقارة، وعبد الجواد أحمد، وأسامة سالمان، من أعضاء مجلس النقابة العامة .

وقال سامح عاشور نقيب المحامين،إن كل مشروعات النقابة خلال الفترة الماضية تسند للشركة الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، مضيفا: "مبنى نقابة المحامين الجديد في مرحلة التشطيب وسيفتتح قريبا، ونادي محامي جليم في الإسكندرية ستسلم المرحلى الأولى له في إبريل المقبل، إضافة للانتهاء بالفعل من مبنى النقابة في المنيا، ونادي محامي أسوان".

 

وفى سياق آخر كانت لجنة تلقى طلبات المرشحين لانتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، قد أعلنت أنه تقدم 15 مرشحا لمنصب النقيب منذ فتح باب الترشح للانتخابات التى تعقد 15 مارس الجارى، حتى الآن .

  

وأضافت اللجنة أن عدد المتقدمين للترشح للعضوية عن استئناف القاهرة حتى الآن 80 مرشحا، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقى طلبات الترشح اليوم فى تمام الساعة الخامسة مساء وأنه لا مد لفترة تلقي الطلبات.

 


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