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الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:38 م
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باكستان تعلق الرحلات الجوية من وإلى الصين بسبب كورونا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:17 م
باكستان تعلق الرحلات الجوية من وإلى الصين بسبب كورونا كورونا
ا ش ا

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أعلن وزير الصحة الباكستاني ظفر ميرزا، اليوم الأربعاء، أن إسلام آباد حظرت كل رحلات الركاب الجوية من وإلى الصين وسط تفشي فيروس كورونا.
وقال ميرزا - في تصريحات نقلتها صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية - إن سلطات بلاده انتهت من عمليات التخطيط السليمة لمنع تفشي الفيروس بمساعدة الصين، موضحا أنه تم الكشف على سبع حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس في باكستان وجاءت نتيجة الفحوصات سلبية.
وأشار وزير الصحة إلى أنه تم تحديد إجراءات تشغيل قياسية في المطارات يخضع لها الأفراد العائدون من الصين.. مؤكدًا توجه فرق إلى كافة الأقاليم الباكستانية للتوعية والكشف لتجنب تفشي الفيروس.
وكرر ميرزا قرار بلاده بعدم إعادة الرعايا الباكستانيين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة فيروس كورونا، قائلًا إنه من الأفضل لهم أن يبقوا هناك للتأكد من مراقبتهم وتلقيهم العلاج.

ظفر ميرزا

إسلام آباد

باكستان

الصين

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