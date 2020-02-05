اليوم..الشيوخ الأمريكى يتجه لتبرئة ترامب من اتهامات إساءة استخدام السلطة

واشنطن (رويترز)

يتجه مجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم الأربعاء، صوب تبرئة الرئيس دونالد ترامب من اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس بعد أربعة أشهر من بدء الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكى تحقيق مساءلة رسمى يتعلق بتعاملات الرئيس مع أوكرانيا.

ويواجه ترامب، وهو جمهورى وثالث رئيس أمريكى يخضع لمساءلة فى مجلس النواب ومحاكمة فى مجلس الشيوخ، تصويتا فى الرابعة مساء (2100 بتوقيت جرينتش) يحدد إن كان يستطيع استكمال فترته الرئاسية أم يتعين عليه تسليم السلطة على الفور لنائبه مايك بنس.

وعلى الرغم من أن التصويت سيكون تاريخيا فإنه لا يوجد شكوك تذكر بشأن نتيجته نظرا لأنه لم يعلن أى من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البالغ عددهم 53 أنه سيصوت لصالح إدانة الرئيس، ويتطلب الأمر موافقة 67 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ المئة لعزل الرئيس من منصبه وهو أمر غير مسبوق فى المجلس.

وفى حال تبرئة ترامب فسوف ينقل الجمهوريون والديمقراطيون قضية كل منهما إلى الناخبين حيث يسعى ترامب للفوز بفترة رئاسة ثانية فى الانتخابات التى تجرى فى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وركزت محاكمة ترامب فى مجلس الشيوخ، التى استمرت 21 يوما، على ما إن كان الرئيس منع مساعدة أمريكية لأوكرانيا فى الصيف الماضى للضغط على كييف من أجل بدء تحقيق يتعلق بجو بايدن نائب الرئيس السابق وأحد مرشحى الحزب الديمقراطى لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام.

وكشف استطلاع لرويترزإبسوس أجرى فى 27 و28 يناير أن 39 % من البالغين الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب فى منصبه مقابل رفض 55 %، ويقل هذا بقليل عن نسبة التأييد عندما بدأ مجلس النواب تحقيق المساءلة فى سبتمبر وكانت 43 % مقابل رفض 53 %.