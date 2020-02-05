سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليوم..الشيوخ الأمريكى يتجه لتبرئة ترامب من اتهامات إساءة استخدام السلطة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:07 م
اليوم..الشيوخ الأمريكى يتجه لتبرئة ترامب من اتهامات إساءة استخدام السلطة مجلس الشيوخ الأمريكى
واشنطن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتجه مجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم الأربعاء، صوب تبرئة الرئيس دونالد ترامب من اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس بعد أربعة أشهر من بدء الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكى تحقيق مساءلة رسمى يتعلق بتعاملات الرئيس مع أوكرانيا.

 

ويواجه ترامب، وهو جمهورى وثالث رئيس أمريكى يخضع لمساءلة فى مجلس النواب ومحاكمة فى مجلس الشيوخ، تصويتا فى الرابعة مساء (2100 بتوقيت جرينتش) يحدد إن كان يستطيع استكمال فترته الرئاسية أم يتعين عليه تسليم السلطة على الفور لنائبه مايك بنس.

 

وعلى الرغم من أن التصويت سيكون تاريخيا فإنه لا يوجد شكوك تذكر بشأن نتيجته نظرا لأنه لم يعلن أى من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البالغ عددهم 53 أنه سيصوت لصالح إدانة الرئيس، ويتطلب الأمر موافقة 67 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ المئة لعزل الرئيس من منصبه وهو أمر غير مسبوق فى المجلس.

وفى حال تبرئة ترامب فسوف ينقل الجمهوريون والديمقراطيون قضية كل منهما إلى الناخبين حيث يسعى ترامب للفوز بفترة رئاسة ثانية فى الانتخابات التى تجرى فى الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وركزت محاكمة ترامب فى مجلس الشيوخ، التى استمرت 21 يوما، على ما إن كان الرئيس منع مساعدة أمريكية لأوكرانيا فى الصيف الماضى للضغط على كييف من أجل بدء تحقيق يتعلق بجو بايدن نائب الرئيس السابق وأحد مرشحى الحزب الديمقراطى لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام.

وكشف استطلاع لرويترزإبسوس أجرى فى 27 و28 يناير أن 39 % من البالغين الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب فى منصبه مقابل رفض 55 %، ويقل هذا بقليل عن نسبة التأييد عندما بدأ مجلس النواب تحقيق المساءلة فى سبتمبر وكانت 43 % مقابل رفض 53 %.

 

 


الشيوخ الأمريكى

ترامب

مساءلة ترامب

أمريكا

أخبار أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الديمقراطيون يطالبون بإدانة ترامب بختام مرافعتهم فى مجلس الشيوخ الأمريكى

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:28 ص

محامو ترامب يطالبون بتبرئته فى مرافعتهم الختامية بمجلس الشيوخ الأمريكى

الإثنين، 03 فبراير 2020 09:39 م

مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت ضد ضم أدلة أو شهود لقضية عزل ترامب.. التصويت بالحكم النهائى الأربعاء المقبل.. رئيس أمريكا يقترب من البراءة.. والخصوم يعولون على الناخبين قبل انتخابات 2020

الأحد، 02 فبراير 2020 06:00 ص

مجلس الشيوخ الأمريكى يصوت ضد ضم أدالة أو شهود لقضية عزل دونالد ترامب

السبت، 01 فبراير 2020 01:36 م

باختصار..أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا..الامم المتحدة: سنعمل مع حكومة لبنان لدعم الإصلاحات..أستراليا تخلى مناطق من العاصمة بعد نشوب حريق.. مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على قواعد محاكمة ترامب

الأربعاء، 22 يناير 2020 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة