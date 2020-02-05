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خالد صلاح
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اليابان تتبرع بمعدات للكشف عن فيروس "كورونا" لباكستان

الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:25 ص
اليابان تتبرع بمعدات للكشف عن فيروس "كورونا" لباكستان كورونا يهدد العالم
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تبرع المركز الوطنى اليابانى للأمراض المعدية بمعدات الكشف عن فيروس كورونا لباكستان، وذلك فى إطار الجهود المشتركة للتصدى لتفشى المرض الذى انطلق من مدينة "ووهان" وسط الصين. 
وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، على موقعها الالكترونى اليوم الأربعاء أن مسؤولى المعهد الوطنى للصحة فى باكستان استلموا أول شحنة من معدات الكشف عن كورونا من اليابان اليوم الأربعاء لمساعدة إسلام آباد فى مكافحة الفيروس. 
وقال السفير اليابانى لدى باكستان ماتسودا كونينورى إن المواد التى تبرعت بها طوكيو ستعزز قدرة المختبر فى إسلام آباد على تشـخيص حالات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تسجل باكستان أى حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد فى أى مكان فى البلاد.

كانت حكومة إقليم "خيبر باختونخوا" الباكستاني، قد أعلنت أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ، وسط مخاوف من انتشار فيروس "كورونا" وانتقاله من الصين إلى باكستان، ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية عن وزارة الإغاثة وإعادة التوطين والتأهيل في إقليم "خيبر باختونخوا" قولها - في بيان اليوم - "إنه تم إعلان حالة الطوارئ وفقا لتوجيهات وزارة الصحة الفيدرالية.. ونظرا لأننا دولة مجاورة للصين، التى ينتشر بها فيروس كورونا وهناك تبادل للسفر بين البلدين، فيجب على الإدارات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن وضع احتياطات السلامة في مكانها الصحيح".

وأضافت الوزارة أنه يجب على الدوائر الحكومية ذات الصلة أن تتخذ جميع التدابير الممكنة للسيطرة على انتشار الفيروس في باكستان، مشددة على أهمية اتخاذ تدابير مبدئية أيضا لاكتشاف الفيروس.

يذكر أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

 
 

اليابان

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كورونا

فيروس كورونا

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