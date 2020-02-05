اليابان تتبرع بمعدات للكشف عن فيروس "كورونا" لباكستان

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تبرع المركز الوطنى اليابانى للأمراض المعدية بمعدات الكشف عن فيروس كورونا لباكستان، وذلك فى إطار الجهود المشتركة للتصدى لتفشى المرض الذى انطلق من مدينة "ووهان" وسط الصين.

وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، على موقعها الالكترونى اليوم الأربعاء أن مسؤولى المعهد الوطنى للصحة فى باكستان استلموا أول شحنة من معدات الكشف عن كورونا من اليابان اليوم الأربعاء لمساعدة إسلام آباد فى مكافحة الفيروس.

وقال السفير اليابانى لدى باكستان ماتسودا كونينورى إن المواد التى تبرعت بها طوكيو ستعزز قدرة المختبر فى إسلام آباد على تشـخيص حالات فيروس كورونا، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تسجل باكستان أى حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد فى أى مكان فى البلاد.

كانت حكومة إقليم "خيبر باختونخوا" الباكستاني، قد أعلنت أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ، وسط مخاوف من انتشار فيروس "كورونا" وانتقاله من الصين إلى باكستان، ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية عن وزارة الإغاثة وإعادة التوطين والتأهيل في إقليم "خيبر باختونخوا" قولها - في بيان اليوم - "إنه تم إعلان حالة الطوارئ وفقا لتوجيهات وزارة الصحة الفيدرالية.. ونظرا لأننا دولة مجاورة للصين، التى ينتشر بها فيروس كورونا وهناك تبادل للسفر بين البلدين، فيجب على الإدارات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن وضع احتياطات السلامة في مكانها الصحيح".