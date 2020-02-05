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الوطنية للانتخابات تنتهى من ترتيبات تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات التكميلية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:00 ص
الوطنية للانتخابات تنتهى من ترتيبات تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات التكميلية الهيئة الوطنية للانتخابات - صورة أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

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انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الترتيبات الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى بالمنيا، والتى من المقرر أن تنطلق يومى الجمعة والسبت 7 و8 فبراير 2020، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وأرسلت الهيئة الوطنية للانتخابات بطاقة الاقتراع وكافة الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث ترسل الهيئة نموذج للبطاقة، على أن تقوم كل سفارة أو قنصلية بطباعة العدد الذى تحتاجه من الأوراق.

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الجارى، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح فى 8 يناير.

ومنذ تشكيل مجلس النواب فى يناير 2016 قامت البعثات المصرية فى الخارج بتنظيم انتخابات تكميلية على مستوى 7 دوائر (دائرة أشمون بالمنوفية/ الدائرة الأولى ومقرها قسم أول العريش بمحافظة شمال سيناء/ الدائرة الثامنة ومقرها مركز زفتى بمحافظة الغربية/ الدائرة الرابعة ومقرها مركز طامية بمحافظة الفيوم/ دائرة جرجا بسوهاج/ دائرة مركز الفيوم/ دائرة حدائق القبة).

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات ترتيباتها المتعلقة بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب، والتى تنطلق فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير.

وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.


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