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"الوطنية للانتخابات" تقر ساعة راحة للمشرفين على اقتراع تكميلية الجيزة وملوى

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:49 م
"الوطنية للانتخابات" تقر ساعة راحة للمشرفين على اقتراع تكميلية الجيزة وملوى الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

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أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 6 لسنة 2020 بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في الانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى بالجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة، والدائرة السابعة بالمنيا ومقرها مركز شرطة ملوى، والتي حددها لمدة ساعة .

 

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ونص القرار على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونا من الساعة 3 مساء وحتى الساعة 4 مساء ولرئيس اللجنة الفرعية تعدل موعد تلك الفترة وفقا لظروف سير العملية الانتخابية وبما يحقق التيسير على الناخبين وتحقيق راحتهم وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

كما نص على ان يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج، ويعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين في المركز الانتخابي ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتا عند بدء فترة الراحة.

ويتم غلق مقر اللجنة مؤقتا بقفل تأميني بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق البلاستيكي وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، وإثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك.

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ويحظر على رئيس اللجنة وأي من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابى تحت أي ظرف.

ويتم فتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك ويستأنف التصويت.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة تنفيذ ذلك.

 


الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابات بدائرة الجيزة

الانتخابات بدائرة ملوى

ساعة الراحة للجان الفرعية

الانتخابات التكميلية

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