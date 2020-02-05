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الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:59 م
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المياه الجوفية تغرق الطريق الدولى غرب الإسكندرية ..صور

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:33 م
المياه الجوفية تغرق الطريق الدولى غرب الإسكندرية ..صور اعمال شفط المياه
الإسكندرية - جاكلين منير

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غرق الطريق الدولى غرب الإسكندرية بسبب تراكم المياه الجوفية بنهر الطريق، مما أدى إلى تعطل حركة المرور، وقام حى غرب الإسكندرية بمتابعة أعمال كسح المياه الجوفية وفتح الطريق أمام حركة المرور، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة والتنسيق السريع والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة .

وأشار بيان صادر من حى غرب الإسكندرية، أن رئيس قسم المرافق بالحى ومفتشى إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة أعمال شركة الصرف الصحى بشفط المياه المتراكمة بنهر الطريق والناتجة عن مياه الجوفيه لأعمال تطوير أمام كوبرى المحور الجديد، وتفقد سيولة الحركة المرورية وتلافى وقوع أى زحام مرورى .

من جهة أخرى، ويناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برصد جميع المشاكل والمخالفات والتعامل الفورى والسريع معها، قام اللواء هشام كمال رئيس الحى وسكرتيرة عام الحى ومدير الإدارة الهندسية والعضو القانونى ومدير المشروعات، والمشرف على المتابعة الميدانية وإدارة إشغال الطريق، بالمتابعة لأعمال البناء المخالف لشروط الترخيص بشارع المكس أمام مجمع المدارس، حيث تم إزالة الأعمال وهى فى المهد .

فيما قامت المهندسة ابتسام الشافعى سكرتيرة عام الحى والمشرف على المتابعة الميدانية ومدير إدارة اشغال الطريق، بالمرور اليومى حيث تلاحظ أثناء المرور وجود أعمال بناء مخالف لشروط الترخيص بشارع المكس أمام مجمع المدارس، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال وهى فى المهد والتحفظ على المعدات ومستلزمات البناء .

كما تم شن حملة إزالة اللافتات والاعلانات المخالفة للقانون واللوائح المنظمة، حيث تم تنفيذ الحملة مخالفة بمنطقة نجع العرب وإزالة عدد 37 لافتة ولوحات إعلانية .

اعمال شفط المياه
اعمال شفط المياه

 

شفط المياه
شفط المياه

 

غرق الطريق الدولى
غرق الطريق الدولى

 

كسح المياه الجوفية
كسح المياه الجوفية

 

 


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