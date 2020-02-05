القوى العاملة: 3 آلاف جنيه شهريا بدل للوجبات الغذائية لـ 1350 عاملا بالمناجم والمحاجر

كتب محمود راغب

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، وإدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقيق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 1350 عاملا ، فى صرف مقابل نقدى للوجبات الغذائية بما لا يقل عن 3000 جنيه شهريا بالمواقع الجبلية والحقلية.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية ألزمت الهيئة بصرف مقابل نقدى للوجبات الغذائية بما لا يقل عن 3 آلاف جنيه شهريا للعاملين بالمواقع الجبلية الحقلية، و2000 جنيه للعاملين بالمنطقة المركزية، نظرا لعدم توافر مطاعم لدى الهيئة فى الوقت الحالى وصعوبة إنشاء مطاعم بمواقع العمل (الحقلية والجبلية) والتى تتغير من حين لآخر.

وأوضح الوزير، أن الاتفاقية نصت على أن يعامل العاملين الذين تتطلب ظروف عملهم السفر والتواجد فى مواقع العمل (الحقلى) بنفس معاملة العاملين بالمواقع خلال فترة تواجدهم بهذه المواقع، ولا يمنح المقابل النقدى للوجبات الغذائية خلال فترة الغياب بدون إذن فى حالة الإجازات المرضية داخل المستشفيات.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن هذا المقابل النقدى يصرف لشراء مقررات الوجبات الغذائية المقررة طبقا للقانون 27 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 75 لنفس السنة بمعرفة العامل نفسه.

ونصت الاتفاقية على أنه يتم مراجعة قيمة الوجبات الغذائية سنويا لكل شريحة طبقا لأسعار السوق بمعرفة كل من مجلس إدارة الهيئة والنقابة.

ووقع الاتفاقية التى تسرى لمدة 3 سنوات، محمد عبد الفتاح عرابى، رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وأسامة فاروق فؤاد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعنية.

وقدم الوزير الشكر لطرفى الاتفاقية، الهيئة والنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع علي كل منهما بالوصول علي هذه الاتفاقية.