القبس الكويتية: إصابة 42 عسكريا بالكويت بمرض "الإيدز" وإحالتهم للتقاعد

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

ذكرت صحيفة القبس الكويتية، إصابة 42 عسكريا داخل الكويت بمرض «الإيدز»، وفقا للجنة الفحص الطبى، التى تعكف على فحص العسكريين.

ووفقا للصحيفة الكويتية، فان لجنة الفحص الطبى اكتشفت مؤخرا إصابة 42 عسكريا بمرض «الإيدز» في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني.

وقالت المصادر للصحيفة، إن هذه اللجنة المشتركة تعكف على فحص جميع العسكريين فى الجهات الثلاث بصفة دورية، وإثر سقوط بعضهم أثناء التدريبات المكثفة، خضعوا لفحوصات طبية خاصة، فتبين ارتفاع درجة حرارتهم بصورة مرضية، ما استلزم عزلهم وإجراء التحاليل الشاملة لهم فتبينت إصابتهم بـ«الإيدز».

ووفق المصادر، فإن المصابين موزعون على 7 فى الحرس الوطنى، و21 فى الجيش، و14 فى وزارة الداخلية، ولا يزال الفحص مستمرا، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفق إجراءات مشددة وبسرية وتكتم شديدين، حيث عزل المصابون فى جناح طبى خاص.

وأشادت المصادر بقرار الحرس الوطنى إحالة العسكريين المصابين في الحرس إلى التقاعد الطبى، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وأحيل بالفعل مصابان، فيما ينتظر الـ 5 الباقون استكمال الخطوات الإدارية والقانونية.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المشتركة، التي تضم مختصين طبيين من الجهات العسكرية ووزارة الصحة، ستباشر خلال الأيام القليلة المقبلة إجراء فحوصات جديدة شاملة للعسكريين للتأكد من خلوهم من فيروس الكبد الوبائى، ومن تثبت إصابته سيحال إلى التقاعد فورا.