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السيطرة على حريق داخل أرض زراعية لمحصول قصب السكر بكوم أمبو

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:52 ص
السيطرة على حريق داخل أرض زراعية لمحصول قصب السكر بكوم أمبو مطافىء - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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شهدت قرية الرغامة شرق بمركز كوم أمبو، محافظة أسوان، مساء أمس الثلاثاء، حريق هائل شب فى أرض زراعية لمحصول قصب السكر بعد قيام مجموعة من المزارعين فى إشعال النيران فى مخلفات المحصول بالأرض "سفير القصب"، مما أدى إلى امتداد النيران لمساحة وصلت لنحو 5 أفدنة، وتمت السيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمركز شرطة كوم أمبو.

 

وفى سياق آخر، لقيت أم وطفلها مصرعهما تحت عجلات قطار أسوان القاهرة بمركز دراو بمحافظة أسوان، أثناء محاولتها العبور بطفلها من شريط السكة الحديد، وتم نقل جثة الأم وطفلتها إلى مشرحة دراو العمومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، بلاغا يفيد بمصرع "شيرين مصطفى عوض" 20 سنة، وكذلك وفاة: " وائل أحمد عبد السلام" طفل عمره سنة واحدة، وذلك أسفل عجلات القطار بمركز دراو محافظة أسوان، أثناء محاولة عبور شريط السكة الحديد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة دراو العمومية.

 

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت حصيلة حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكى بالمدخل الجنوبي الغربي لقرية غرب أسوان ناحية الطريق الصحراوي" أسوان/ القاهرة" دخل مدينة أسوان، على الطريق المؤدى إلى الصحراوي الغربى، إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة لتلقى العلاج وتم نقل الجثث لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.

 

ونتج عن الحادث مصرع كلا من "حسن عمر حسن، 24 سنة، عقب إصابته بنزيف داخلى بالمخ، و عبد الرازق أيوب عبد الرازق، 25 سنة عقب إصابته باشتباه نزيف بالمخ، ومحمد تبعي إسماعيل 13 سنة، عقب إصابته بجروح وكسور متفرقة بالجسم"، وتم نقلهم لمشرحة أسوان العمومية، كما أصيب 14 آخرين، وهم: " محمد خالد عبد الحارث 19 سنة مصاب بنزيف بالأنف وتورم بالعين واشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمد صبرى محمد 18 سنة مصاب باشتباه كسر بالذراع الايمن، وعبد الرحمن بهاء الدين 17 سنة مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وأحمد عبد الرحمن دمرداش 35 سنة مصاب باشتباه كسر بالجمجمة وجرح بالوجه، ومحمد موسى عبد الحميد 25 سنة مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمد أحمد محمد 18 سنة مصاب بجرح قطعى بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد رجب أبازيد 24 سنة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وخالد أحمد محمد 41 سنة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومصطفى محمد فهمى 36 سنة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وهاشم السيد أحمد 17 سنة مصاب باشتباه كسر مضاعف فى الساق الأيسر، ومحمد حسين رشوان 18 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلى عبد المحسن عبد المالك 19 سنة مصاب بجرح غائر بالركبتين، ومحمد بيومى محمد 18 سنة مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ويوسف عبده حليم 22 سنة مصاب بجرح فى القدم اليسرى".

 

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