السجن 10 سنوات لسائقين لحيازتهما 13 كيلو بانجو فى كفر صقر بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، سائقين بالسجن 10 سنوات، لحيازتهما 13 كليو من مخدر البانجو بقصد الاتجار، صدر الحكم برئاسة المستشار محمود الكحكى، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، وحسام محمد المكاوى، وسكرتارية فلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 14889 لسنة 2019جنايات كفر صقر، ليوم 27 أغسطس، عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد ضبط " هندي م م س" 37 سنة سائق توك توك و" أحمد ف ع ص" 19 سنة سائق لودر، مقيمان دائرة مركز فاقوس.

وتوصلت التحريات التي قام بها النقيبين أحمد سمك، ومحمد توفيق، معاونا مباحث كفر صقر، قيام عدد من الأهالي بضبط المتهمين أثناء بسرقة تابت من طالب بالشارع، وعثر بحوزتهما علي شيكارة بلاستيك، بداخلها 5 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، تزن 13 كيلو جرام، وتم إحالتهما من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركةإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بقرية العرين بدائرة مركز شرطة فاقوس) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر "بدون ترخيص"، متخذاً من محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه،وبحوزته (بندقية آلية - 7 طلقات لذات العيار - 4,5 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجارفى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أوالإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنهالا تزيد عن 500 ألف جنيه.