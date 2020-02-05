سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السجن 10 سنوات لسائقين لحيازتهما 13 كيلو بانجو فى كفر صقر بالشرقية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:47 م
السجن 10 سنوات لسائقين لحيازتهما 13 كيلو بانجو فى كفر صقر بالشرقية المستشار محمود الكحكى
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، سائقين بالسجن 10 سنوات، لحيازتهما 13 كليو من مخدر البانجو بقصد الاتجار، صدر الحكم برئاسة المستشار محمود الكحكى، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، وحسام محمد المكاوى، وسكرتارية فلبس صبحى.

تعود أحداث القضية رقم 14889 لسنة 2019جنايات كفر صقر، ليوم 27 أغسطس، عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية  إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد ضبط " هندي م م س" 37 سنة سائق توك توك و" أحمد ف ع ص" 19 سنة سائق لودر، مقيمان دائرة مركز فاقوس.

وتوصلت التحريات التي قام بها النقيبين أحمد سمك، ومحمد توفيق، معاونا مباحث كفر صقر، قيام  عدد من الأهالي بضبط المتهمين أثناء بسرقة تابت من  طالب بالشارع، وعثر بحوزتهما علي شيكارة بلاستيك، بداخلها 5 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، تزن 13 كيلو جرام، وتم إحالتهما من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركةإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"-  مقيم بقرية العرين بدائرة مركز شرطة فاقوس) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر "بدون ترخيص"، متخذاً من محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه،وبحوزته (بندقية آلية - 7 طلقات لذات العيار - 4,5 كيلو جرام لنبات البانجو  المخدر – مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجارفى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أوالإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنهالا تزيد عن 500 ألف جنيه.

 

 

 


مصر

اخبار مصر

اخبار مصرية

كفر صقر

مخدرات

جنايات الزقازيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة