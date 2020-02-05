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الديكتاتور العثمانى ينهش جيوب الغلابة.. زيادة رسوم اختبارات الجامعات 40%

الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:18 م
الديكتاتور العثمانى ينهش جيوب الغلابة.. زيادة رسوم اختبارات الجامعات 40% اردوغان
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم الإعلان عن زيادة فى رسوم اختبارات القدرات لمؤسسات التعليم العالى YKS فى تركيا بنسبة 40 % فأصبح الامتحان الذى كانت رسومه العام الماضى 50 ليرة تركية وصل إلى 70 ليرة هذا العام.

وفى نفس السياق فإنه على من يرغب فى التقدم لاختبارات القدرات التى سيتم إجراؤها فى عام 2020 دفع 70 ليرة إذا أراد التقدم لاختبار القدرات الأساسى TYT، أما إذا أراد التقدم لاختبارات الكفاءة الميدانيةAYT أو اختبارات اللغة الأجنبية YDT إلى جانب الاختبار الأساسى عليهم دفع 140 ليرة، أما إذا أراد التقدم لجميع الاختبارات فعليه دفع 210 ليرة بعدما كانت العام الماضى 150 ليرة فقط.

على جانب آخر ذكرت قناة "تى-ار-تى" التركية أن والى إسطنبول أعلن ارتفاع مصابى حادث تحطم طائرة ركاب تركية مساء اليوم إلى 120 مصابا، حيث تحطمت إلى 3 أجزاء اثناء هبوطها فى أحد المطارات بإسطنبول.

يأتى ذلك بعدما أعلن وزير النقل التركى تشاهيت تورهان عدم وجود خسائر فى الأرواح جراء تحطم الطائرة ولا إصابات، غير أن مقاطع تحطم الطائرة تشير إلى غير ذلك، وتثبت كذب وزير النقل التركى.

وفشلت الحكومة التركية فى معالجة العديد من الكوارث مثل زلزال محافظة الإزيغ الذى خلف أكثر من 47 قتيلا وآلاف الجرحى، وكذلك فشلها فى التعامل مع فيروس كورونا الجديد، حيث أشار استطلاع للرأى إلى أن 84 % من المواطنين غير راضين عن أداء حكومة العدالة والتنمية فى مواجهة الفيروس القاتل، معتبرين أن أكبر فيروس يهدد تركيا هو حزب العدالة والتنمية.

من ناحية آخر، كانت إدارة الطوارئ والكوارث فى تركيا اليوم الأربعاء قالت إن 33 شخصا لقوا حتفهم فى انهيار جليدى ثان فى شرق البلاد.

ووقع الانهيار بينما كان هؤلاء الأشخاص يبحثون عن مزيد من ضحايا الانهيار الأول الذى وقع أمس وأودى بحياة خمسة مواطنين. وجرى إنقاذ ثمانية من هذا الانهيار قبل وقوع الانهيار الثانى، وأضافت الإدارة أن 53 شخصا أصيبوا بجروح.


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اسطنبول

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