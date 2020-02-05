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الداخلية تقدم تسهيلات للمواطنين الراغبين فى الخدمات والمستندات الشرطية

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:23 م
الداخلية تقدم تسهيلات للمواطنين الراغبين فى الخدمات والمستندات الشرطية تسهيل الخدمات للمواطنين
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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قامت الإدارة العامة لتصاريح العمل، والجوازات والهجرة والجنسية، باتخاذ بعض الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارتين بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

وقامت أقسام الإدارة العامة لتصاريح العمل المختلفة باستقبال عدداً من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج التصاريح الخاصة بهم.

وفى ذات السياق استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عدداً من المواطنين بكافة فروعها الجغرافية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات استخراج جوازات السفر فى سهولة ويسر خاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتؤكد الوزارة على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.. كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

 


تصريح العمل

المستندات الشرطيه

الجوازات والهجره

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

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