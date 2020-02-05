وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينج" –في تصريح اليوم خلال المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت- إن الصين ترحب بالدعم والمساعدة المقدمة من المجتمع الدولى، وتود الصين توجيه الشكر للدول المعنية.

وأضافت :"حتى ظهر اليوم الموافق 5 فبراير، قدمت حكومات 21 دولة، وهي مصر وكوريا الجنوبية واليابان وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا وكازاخستان وباكستان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والمجر وبيلاروسيا وتركيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والجزائر وأستراليا ونيوزيلندا وترينيداد وتوباجو ومنظمة اليونيسيف، إمدادات إلى الصين للوقاية من الأوبئة ومكافحتها، كما أعربت حكومات دول أخرى عن استعدادها للتبرع". 

وتابعت يينج :"التبرعات تتحدث عن تعاطف هذه الدول.. الصديق وقت الضيق.. أود أن أشكرهم جميعا، وستواصل الصين تبادل المعلومات وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى بطريقة مفتوحة وشفافة ومسؤولة لحماية صحة الشعب الصيني والإسهام في أمن الصحة العامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي".