الخارجية السودانية تشيد بمواقف مصر الداعمة للخرطوم

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أشاد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمرالدين اليوم ، الأربعاء ، بعمق العلاقات التى تربط بين بلاده ومصر ومواقف القاهرة الداعمة للخرطوم، وأكد الوزير السودانى ، خلال لقائه اليوم مع سفير مصر لدى السودان حسام عيسى ، تفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة بين السودان ومصر والاهتمام بالمشاريع الإستراتيجية المشتركة..متعهدا بالعمل خلال الفترة المقبلة على استثمار كافة الفرص المتاحة لمنفعة شعبى البلدين.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية بأن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والمضى بها قدماً كما استعرضا جهود مصر فى الوقوف مع السودان فى المرحلة الانتقالية.

ومن جهته .. قدم السفير حسام عيسى التهنئة لوزير الدولة السودانى على تسلمه مهام عمله وتمنى له التوفيق.

يذكرأن، أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن مدير السياسة الخارجية للمجلس السيادى فى السودان قدم استقالته احتجاجاً على لقاء الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، كان رئيس المجلس السيادى السودانى الفريق عبد الفتاح البرهان، أكد عقده لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى أوغندا.

وقال البرهان فى بيان صحفى نشره المكتب الاعلامى للمجلس السيادى السودانى إن اللقاء يعد خطوة من موقع مسؤوليته بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطنى السودانى، وتحقيق المصالح العليا للشعب السودانى.

وأكد البرهان على أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، مؤكدا على موقف السودان المبدئي من القضية الفلسطينية وحق شعبه في إنشاء دولته المستقلة ظل ومازال وسيستمر ثابتا، وفق الإجماع العربي ومقررات الجامعة العربية .