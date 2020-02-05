سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اللبنانى يلقى القبض على 4 إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابى

الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:00 ص
الجيش اللبنانى يلقى القبض على 4 إرهابيين من تنظيم "داعش" الإرهابى قوات الجيش اللبنانى
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على 4 إرهابيين يحملون الجنسية السورية، وإحالتهم إلى القضاء العسكري المختص، وذلك لانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي وقيامهم بمهاجمة وحدات ومراكز عسكرية عام 2014 في محافظة بعلبك الهرمل شمالي شرق البلاد.
وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني - في بيان الليلة - أن جهاز مخابرات الجيش تمكن من ضبط الإرهابيين الأربعة، وذلك في ضوء ما تبين من قيامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش، وتشكيل خلية إرهابية تابعة للتنظيم وأطلقوا عليها (مجموعة أبو السوس) وذلك في مناطق الظهير الصحراوي والجبلي لمدينة عرسال بمحافظة بعلبك الهرمل.
وأشارت إلى أن المتهمين تلقوا تدريباتهم في المناطق الصحراوية لمدينة عرسال في إطار التمهيد لتنفيذ العمليات الإرهابية، وشاركوا في عمليات مهاجمة واقتحام المراكز العسكرية في منطقة وادي حميد بالمدينة عام 2014 والاستيلاء على أسلحة تابعة للجيش اللبناني وبيعها.
 
أكد راشد خطيب المحلل السياسى اللبنانى، أن خروج مسودة بيان حكومة حسان دياب خلال الأيام الماضية هو جس نبض للشارع اللبنانى حول القرارات المؤلمة التى قد تتخذها الحكومة اللبنانية والتى ظهرت فى مسودة البيان التى نشرتها وسائل الإعلام اللبنانية خلال الفترة الماضية، موضحا أن البيان الوزارى والتدابير الصحية والاقتصادية والسياسية جزء كبير منها تضمنته الورقة الإصلاحية التى تقدمت بها حكومة سعد الحريرى السابقة .
 
 
وقال المحلل السياسى اللبنانى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن البيان الوزارى لحكومة حسان دياب تتضمن إصلاحيات اقتصادية ومالية، وذلك من أجل الحصول على أموال خارجية بمقدرات 12 مليار دولار للبنان، مشيرا إلى أن هناك تناقض كبير من القوى السياسية تجاه أى بيان وزارى يظهر، ولافتا إلى أن اللبنانيين لا يريدون عبارات إنشائية فضفاضة بل يريدون خطوات عملية تبدأ فى تنفيذها سريعا .
 
وأوضح المحلل السياسى اللبنانى، أن الوضع فى الشارع لم يعد يحتمل سواء اقتصاديا أو ماليا، لافتا إلى هناك تراجع كبير فى الوضع الاقتصادى، ومشيرا إلى أن الأرقام الاقتصادية تؤكد بشكل كبير حجم الخسائر الكبرى التى تتلقاها بيروت خلال الفترة الراهنة.
 
 
وفى وقت سابق، سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على البيان الوزارى لحكومة حسان دياب، والتى تم تسريبها فى الإعلام اللبنانى، حيث قال تقرير القناة، إن اللجنة الوزارية للحكومة اللبنانية انتهت من صياغة مسودة البيان الوزاري لحكومة حسان دياب، حيث تضمنت عناوين اقتصادية، من بينها دعوة مشروع البيان الوزارى إلى خفض معدلات الفائدة وإعادة رسملة المصارف في إطار خطة إنقاذية طارئة تتضمن خطوات مؤلمة لمعالجة الأزمة المالية العميقة في البلاد.
 
القناة أشارت فى تقريرها، إلى أن ما تم تسريبه من مسودة البيان جميعها أمور سلبية، مشيرة إلى أن مسودة البيان الوزاري الذي وافقت عليه لجنة وزارية ما تزال بانتظار الحصول على ثقة البرلمان، حيث إنه اللجنة الوزارية ستجتمع مرة أخرى لإجراء القراءة النهائية قبل عرضه على البرلمان اللبنانى، موضحة أن الشارع اللبنانى ما زال مشتعلا رافضا لمسودة البيان الوزارى.

 


الجيش اللبناني

لبنان

داعش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجة غير مستقرة تبدأ اليوم.. رياح تصل للعاصفة واضطراب شديد بالملاحة

موجة غير مستقرة تبدأ اليوم.. رياح تصل للعاصفة واضطراب شديد بالملاحة

"البرتقال الدامى".. تفاصيل شروع خفير بقتل شقيقين بسلاح نارى فى القليوبية

"البرتقال الدامى".. تفاصيل شروع خفير بقتل شقيقين بسلاح نارى فى القليوبية

"تركى آل الشيخ يساند الأهلى" يتصدر تويتر بعد إعلانه عن رحلات للجمهور

"تركى آل الشيخ يساند الأهلى" يتصدر تويتر بعد إعلانه عن رحلات للجمهور

الصحة العالمية: 20630 حالة مصابة مؤكدة بفيروس كورونا حول العالم

الصحة العالمية: 20630 حالة مصابة مؤكدة بفيروس كورونا حول العالم

التعليم: فحص 6543 من سائقى وإدارى المدارس.. منها 156 حالة تعاطى حشيش

التعليم: فحص 6543 من سائقى وإدارى المدارس.. منها 156 حالة تعاطى حشيش

مؤسسة خيرية تمنح أصحاب الأمراض المزمنة رحلات مجانية×10 صور

مؤسسة خيرية تمنح أصحاب الأمراض المزمنة رحلات مجانية×10 صور

15 صورة لم تشاهدها من قبل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

15 صورة لم تشاهدها من قبل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

تركي آل الشيخ : كنت أتمنى للأهلى مواجهة الزمالك بأبطال أفريقيا لأنه الأسهل

تركي آل الشيخ : كنت أتمنى للأهلى مواجهة الزمالك بأبطال أفريقيا لأنه الأسهل

التليفزيون الصينى يعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا لـ479 حالة

التليفزيون الصينى يعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا لـ479 حالة

أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى

أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى

الوطنية للانتخابات تنتهى من ترتيبات تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات التكميلية

الوطنية للانتخابات تنتهى من ترتيبات تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات التكميلية

الصحف المصرية: الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. 3 اتفاقيات مصرية سويسرية فى التعليم والاستثمار.. الحكومة: مشروعات الطرق ساهمت فى تقدم مصر.. و46 شركة طيران تعلق رحلاتها للصين

الصحف المصرية: الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. 3 اتفاقيات مصرية سويسرية فى التعليم والاستثمار.. الحكومة: مشروعات الطرق ساهمت فى تقدم مصر.. و46 شركة طيران تعلق رحلاتها للصين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة