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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع شركات

الأربعاء، 05 فبراير 2020 04:33 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بالترخيص لوزير البترول للتعاقد مع شركات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون رقم 158 لسنة 2019 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وشركة باسيفيك أويل ليمتد وشركة زد إن بى فى إل تى دى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب شرق رأس العش بجنوب خليجح السويس (ج.م.ع).
 
قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2020 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم (جامعة المدينة بالقاهرة)، وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2020 بعدم الإخلال بأحكام قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 يشترط قبل الترخيص بإنشاء مارينا دولية للحصول على موافقة رئيس الجمهورية على إنشائها.
 
وينص القرار على أن تكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة هليوبوليس الجديدة بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح، وتتكون الجامعة من كليات: (الهندسة، والعلاج الطبيعى، والفنون والتصميم، والإعلام، والاقتصاد والعلوم الإدارية).
 
وكان الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، قد أوضح، فى تصريحات له اليوم، أنه تم خلال العامين الماضيين صدور 7 قرارات جمهورية بإنشاء جامعات السلام بطنطا، سفنكس بأسيوط الجديدة، ميريت بسوهاج الجديدة، الحياة بالتجمع الخامس، اللوتس بالمنيا الجديدة، رشيد برشيد، مايو بمدينة 15 مايو بالإضافة إلى إنشاء كليات جديدة بعدة جامعات خاصة قائمة.
 
وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن مصر شهدت زيادة ملحوظة فى عدد الجامعات خلال السنوات الأخيرة على مستوى الجامعات الحكومية التى وصلت إلى 27 جامعة بإضافة ( جامعة مطروح-جامعة الوادى الجديد- جامعة الأقصر) وكذلك الجامعات التكنولوجية الجديدة (القاهرة الجديدة- بنى سويف- قويسنا) والجامعات الأهلية الجديدة (جامعة الملك سلمان بفروعها فى شرم الشيخ ورأس سدر والطور -جامعة الجلالة - جامعة العلمين - جامعة المنصورة الجديدة- الجامعة اليابانية- جامعة زويل) وكذلك زيادة عدد الكليات بالجامعات الحكومية لتصل إلى 485 كلية، وزيادة عدد الكليات أيضا بالجامعات الخاصة والأهلية.
 
 
 
 

الجريده الرسميه

رئيس الجمهوريه

الرئيس السيسي

وزير البترول

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