الجريدة الرسمية تنشر قرار التضامن الاجتماعى بتعديل لائحة جمعيتين بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

نشرت الجريده الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار امانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية بتعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الماهر بالقرآن الخيريه بششتا مركز زفتى، وجمعية كفاله الطفل اليتيم بقرية محلة أبو على مركز المحلة.

وجاء فى نص القرار بعد الإطلاع على اللائحه التنفيذيه للقانون 149 لسنة 2019 والتعليمات الواردة من الوزارة بالخطاب 48بتاريخ 10يوليو 2017 وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العاديه بتاريخ 6 نوفمبر 2019 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الاساسى لجمعية الماهر بالقرآن الخيرية بقرية ششتا مركز زفتى بإضافة نشاط مركز تنمية المهارات الخاصة للأطفال (تلوين – رسم – موسيقى – تصوير – كمبيوتر) بعد موافقة الجهات المختصة.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار تعديل لائحة النظام الاساسى لجمعية كفالة الطفل اليتيم بمحلة أبو على مركز المحلة لإضافة ميدان الخدمات الصحية والطبية، وعلى إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

من ناحيه اخرى نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء ، قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن غلق شعبة هندسة علوم الحاسب والمعلومات بالمعهد العالى للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال قرار وزير التعليم العالى بحسب الجريدة الرسمية، إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى .

وأضافت الجريدة الرسمية، أنه بعد الإطلاع على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى ، وعلى القرار الوزارى رقم ( 1984 ) بتاريخ 18 / 10 / 1994 الخاص بإنشاء المعهد العالى للهندسة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر ويتبع جمعية نهضة بمدينة السادس من أكتوبر الثقافية والتى تنص على أن :"مدة الدراسة بالمعهد خمس سنوات دراسية ويمنح من يجتازها بنجاح بكالوريوس الهندسة الصناعية فى أقسام هندسة التشييد والبناء . والهندسة الصناعية والإدارية وهندسة الميكاترونيات، وهندسة علوم الحاسب والمعلومات، وعلى القرار الوزارى رقم ( 545 ) الخاص بتعديل اسم المعهد العالى للهندسة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر إلى المعهد العالى للهندسة بمدينة السادس من أكتوبر ؛ وعلى موافقة المكتب التنفيذى لمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة والخاص بتعديل القرار الوزارى بغلق شعبة هندسة علوم الحاسب والمعلومات ؛ وعلى ما عرضه رئيس قطاع التعليم .

قرار الجريدة الرسمية