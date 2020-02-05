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التعليم: فحص 6543 من سائقى وإدارى المدارس.. منها 156 حالة تعاطى حشيش

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:01 ص
التعليم: فحص 6543 من سائقى وإدارى المدارس.. منها 156 حالة تعاطى حشيش كشف المخدرات لسائقى الحافلات المدرسية
كتب محمود طه حسين

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قال اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه جرى فحص 6543 حالة ضمن حالات كشف وعلاج الأدمن على سائقى المدارس الخاصة وإداريين خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2019، موضحًا اكتشاف 156 حالة تعاطى ما بين ترامادول وحشيش.

وأضاف اللواء أحمد عبد الفتاح، فى تصريحات خاصة، أن حملات الكشف استهدفت 121 مدرسة فى 64 إدارة ومديرية، مشددًا أن هناك 51 حالة هروب من التحليل و7حالات امتناع، لافتًا إلى أن توقيع الكشف مستمر خلال الفترة المقبلة ويشارك فى حملات الكشف عدة جهات ووزارات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى أيضًا تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، كما يتم تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية، وكذلك سائقى الطرق السريعة فى العديد من المحافظات.

جدير بالذكر أن حملات الكشف على السائقين التى نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى حققت نجاحًا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وادت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 50 ألف سائق مهنى خلال العام الماضى وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام2015 الى 12% عام، كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 إلى 2.9% العام الماضى، وانخفضت حاليًا إلى 2.1%، كما يتم استمرار حملات الكشف حاليًا على سائقى الحافلات المدرسية، كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.


التربية والتعليم

تعاطى الحشيش

اخبار اليوم

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تعاطى المخدرات

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