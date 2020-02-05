التعليم تعقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم لشرح نتيجة الصف الثانى الثانوى الإلكترونية

كتب ــ محمود طه حسين

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الأربعاء، لشرح نتيجة الصف الثانى الثانوى الإلكترونية والتى تم إعلانها خلال الأيام الماضية، وطريقة التقييم الجديدة وكيفية فهم نتائج الامتحانات الإلكترونية والاستفادة منها.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020، بعد تعديل شكل إعلانها وتحميل نسخة جديدة من النتيجة تظهر للطالب درجته في كل مادة من المواد إلى جانب ظهورها بالألوان، حيث يمكن للطالب نتيجته من مجموع درجات 100 درجة كحد أقصى.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم غلق رابط نتيجة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى العام والتى تم إعلانها الأحد الماضى حتي منتصف نهار اليوم، الأربعاء، حتي نتمكن من توفير نموذج للنتائج أكثر فائدة للطلاب وتلبية لرغبة الكثيرين في معرفة الدرجات التي حققوها وكذلك متوسط اداء الدفعة بأكملها في كل مادة.

وتابع الوزير: كان واضحا لنا أن هناك "التباس كبير عند الكثيرين في فهم وقراءة النتيجة"، لأنهم يحاولون قراءتها بالمعايير القديمة للرسوب والنجاح ولذلك قررت تصميم شكل مختلف يسهل فهمه وطلبت من زملائي إعداده علي الفور وسوف ننشره اليوم، وهذا العمل يشمل حوالي 517000 كارت للنتيجة ويستغرق ساعات الليل لإعداده وتوفيره علي الرابط، وسوف اكتب شرحا تفصيليا عن كيفية قراءة الشكل الجديد وتحديد المستوي في كل مادة.

وشرحت الوزارة كيفية فهم الألوان فى النتيجة، موضحة أنه تشير المنطقة الزرقاء إلى أن الطالب حقق مستوى عال من الأداء في المادة التي تم تقييمها خلال الفصل الدراسي الأول و يشير اللون الأخضر إلى أن الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسي الاول، وتشير المنطقة الصفراء إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح في المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسي الثاني، وتشير المساحة البيضاء أسفل الشريط إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للانتقال إلى الصف الثالث الثانوي، و إذا لم يأخذ الاختبار الالكترونى فسيظهر الشريط بالكامل باللون الرمادى.