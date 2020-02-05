التعليم العالى تعلن ختام فعاليات الملتقى الرياضى للطلاب الوافدين

اختتمت فعاليات الملتقى الرياضى الأول للطلاب الوافدين الذى تم تنظيمه على مدار 4 أيام بجامعة قناة السويس، تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، الذى تنظمة الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بالوزارة بالتعاون مع جامعة قناة السويس والاتحاد الرياضة المصرى للجامعات.

واختتمت فعاليات الملتقى بالتقاط صور تذكارية للوفود المشاركة مع الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين وتوجه الوفود المشاركة إلى مسرح الجامعة حيث تم افتتاح حفل الختام بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية اعقبة عرض فيلم قصير لكافة فعاليات الملتقى.

من جانبها وجهت الدكتورة رشا كل الشكر لجامعة قناة السويس على تنظيم الحدث بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلاب الوافدين وما قدموة من تنظيم وضيافة لكافة الوفود ووجهت شكر خاص لكافة منسقى ومسئولى ومديرى إدارات رعاية الطلاب الوافدين بالجامعات وتكاتفهم معا ومع رعاية الشباب بالجامعات لتحقيق هذا النجاح.

وقدمت الدكتورة رشا خالص الشكر والتقدير لمحافظة الاسماعيلية وهيئة قناة السويس واعربت عن مدى سعادتها للروح التى تسود بين الوفود بمختلف جنسياتها وأن ما نراة من سعادة وفرح بين الطلاب الوافدين يعبر عن سيمفونية رائعة للتعاون بين جميع الجهات لنجاح الملتقة ورسم هذة الابتسامات لديهم وترسيخ ان مصر ارض الامن والامان حاضنة لهم جميعا.

كما وجهت الشكر إلى وزير التعليم العالى علي اهتمامه ودعمه للطلاب الوافدين ومبادرة ادرس في مصر .

واعلنت الدكتورة رشا عن اطلاق مبادرة ادرس في جامعة قناة السويس لما لمستة من احتواء الجامعة ومدينة الاسماعيلية للثقافات المختلفة.

وتناولت الدكتورة ماجدة الكلمة لتعرب عن سعادتها بالملتقى ونجاحة ووجهت شكر خاص لشريك النجاح الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والاتحاد الرياضي المصري للجامعات وشكرت كل الوفود وفرق التنظيم المختلفة .

كما تم تنظيم حفل توزيع الميدليات والكئوس علي الفائزين من كافة الوفود وتم اعلان الترتيب العام ليحتل وفد الادارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين المركز الخامس ووفد جامعة الاسكندرية علي المركز الرابع ووفد جامعة حلوان علي المركز الثالث ووفد جامعة عين شمس علي المركز الثانى بينما حصل وفد جامعة القاهرة على المركز الاول والدرع العام للملتقى.