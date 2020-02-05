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البدرى مديرا لتنسيق تعليم بني سويف خلفا لنقيب المعلمين

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:11 م
البدرى مديرا لتنسيق تعليم بني سويف خلفا لنقيب المعلمين محمد البدرى مدير التنسيق العام بتعليم بني سويف
بني سويف أيمن لطفي

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أصدر محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف قرار اليوم الأربعاء بتكليف محمد البدرى وكيل الإدارة التعليمية بمركز ومدينة سمسطا، مديرا لإدارة التنسيق العام بمديرية التربية والتعليم، وذلك خلفا لمصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة، الذي بلغ السن القانونية للمعاش.

وتولى محمد البدرى العديد من المناصب قبل ترقيته، وتوليه المنصب الحالي، منها نائب مدير مدرسة على مبارك التجريبية، موجه لغة إنجليزية، عضو متابعة بالمديرية، مدير المتابعة بإدارة بني سويف التعليمية، مدير إدارة التنسيق بإدارة بني سويف، ثم وكيل إدارة سمسطا التعليمية.

وفى ذات الصدد اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019/2020،بنسبة بنجاح 73.7  % لطلبة النظامي،و48.6% لطلبة المنازل ، وحصول 36 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية  والعلامة الكاملة، كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية  بنسبة نجاح  53.81 % ، و بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية للمكفوفين 100% ، بينما بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 80

وأشار محمد حسام وكيل وزارة التعليم إلى تقدم   44958 طالباً وطالبة انتظام للامتحان وحضر منهم  44767 ، بينما تقدم للامتحان 866 طالبا  للمنازل حضر منهم 850، وبلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 85.94 % ،تلتها إدارة ببا بنسبة نجاح  74.81% ،ثم إدارة  الواسطى 73.07  بنسبة  % ، فإدارة  ناصر  بنسبة 71.82  % ،فيما سجلت إدارة سمسطا نسبة 67.76  %،تلتها إدارة  اهناسيا بنسبة64.45  %، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن 62.92   %

كما بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 91.59 %  واللغة الانجليزية 89.68% والدراسات 84.86%، والرياضيات 90.46  %، والعلوم  85.24 %، والحاسب الآلى 89.72  %،والتربية الدينية 95.28  %، والتربية الفنية 98.98%.

 

 


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