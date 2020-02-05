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"الانتحار الرقمى" من وسائل التواصل والألعاب الإلكترونية لقاء تثقيفى لمستقبل وطن بالأقصر

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:37 ص
"الانتحار الرقمى" من وسائل التواصل والألعاب الإلكترونية لقاء تثقيفى لمستقبل وطن بالأقصر لقاء تثقيفى لمستقبل وطن بالأقصر لمكافحة الانتحار
الأقصر – أحمد مرعى

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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر تحت رعاية الدكتور محمد العمارى أمين الحزب بالمحافظة، وبإشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود أمين التدريب والتثقيف بأمانة الحزب بالأقصر، لقاء تثقيفيا عن "الانتحار" تحت شعار "حياتك تهمنا" بحضور النائب فيصل راجح أمين التنظيم بأمانة الحزب بالأقصر، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بالأقصر وأهالى المحافظة، وذلك ضمن إستراتيجية حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف لنشر الوعي، حيث واصلت الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بأمانة المهندس أحمد الجندى فعالياتها المتنوعة لتوعية المواطنين.

وحاضر فى اللقاء الذى عقد بقاعة نادى التجديف، كلاً من الشيخ محمود إسماعيل إمام بأوقاف الأقصر، والقس أرمانيوس فريد راعى كاتدرائية السيدة العذراء بالأقصر، والدكتور أحمد القاضى مسئول التثقيف الصحى بصحة الأقصر، حيث تم خلال اللقاء استعراض الأسباب والدوافع المؤدية للإنتحار، والتى من أبرزها البعد عن الدين وفقدان الأمل ونقص الوعي، بالإضافة إلى الإصابة بالأمراض الخطيرة والاكتئاب، وحذر أمين التدريب من الممارسات الخاطئة لوسائل التواصل الاجتماعى والألعاب الإليكترونية، لافتا إلى أنها قد تؤدى إلى "الإنتحار الرقمي".

وشدد الشيخ محمود إسماعيل إمام بأوقاف الأقصر، على ضرورة التحلى بالصبر فى مواجهة الشدائد والإمتثال لقول الله عز وجل فى كتابه الكريم "ولا تقتلوا أنفسكم"، مشيراً إلى أن أحد دوافع الإنتحار هى تجارة فسدت أو أمل خاب و حب فشل، مؤكداً أن المنتحر ليس بكافر والإسلام لم يكفره.

وكشف القس أرمانيوس فريد راعى كاتدرائية السيدة العذراء بالأقصر، عن ضرورة الابتعاد عن الطاقة السلبية وشغل أوقات الفراغ والبعد عن الانطواء وعدم البحث فى طرق الإنتحار المختلفة، فيما كشف الدكتور أحمد القاضى مسئول التثقيف الصحى بصحة الأقصر، عن ارتفاع نسبة الانتحار بين الرجال أكثر من النساء محذراً من خطورة إدمان المخدرات وتأثيرها السلبى الذى قد يمتد للوصول إلى الإنتحار.

 

لقاء تثقيفى لمستقبل وطن بالأقصر لمكافحة الإنتحار (1)
لقاء تثقيفى لمستقبل وطن بالأقصر لمكافحة الإنتحار

 

لقاء تثقيفى لمستقبل وطن بالأقصر لمكافحة الإنتحار (2)

اللقاء يناقش "الإنتحار الرقمى" من وسائل التواصل والألعاب الإلكترونية

لقاء تثقيفى لمستقبل وطن بالأقصر لمكافحة الإنتحار (3)

جانب من حضور فعاليات لقاء الإنتحار الرقمى لمستقبل وطن بالأقصر


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