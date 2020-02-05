الأرصاد: طقس غير مستقر لمدة 5 أيام ورياح مثيرة للرمال تصل للعاصفة

كتب محمود راغب

حالة من حالة عدم الاستقرار تتعرض لها البلاد بدء من اليوم الأربعاء ولمدة 5 أيام ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على الأماكن المكشوفة، مع وجود ارتفاع فى درجات الحرارة يصل 4 درجات يعقبه انخفاض ملحوظ فى الدرجات .

طقس اليوم بداية عدم الاستقرار

ويشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والسواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار أقصى الغرب وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وخليج السويس، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

موجة عدم الاستقرار تستمر للأحد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية إعتبارا من اليوم الأربعاء 5 فبراير وحتى يوم الأحد 9 فبراير، حيث كشفت هيئة الأرصاد أنه بدء من اليوم من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربه قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق المكشوفه وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ارتفاع 4 درجات بحرارة الجو يعقبه انخفاض

وسيصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحراره عن المعدل الطبيعى على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 الى 4 درجات يومى الأربعاء والخميس، اعتبارا من يوم الجمعة 7 فبراير تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ومتوقع أن تسقط الأمطار الخفيفة على أقصى السواحل الغربيه يوم الأربعاء وتمتد اعتبارا من يوم الخميس وحتى يوم الأحد، تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على السوحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من شمال الوجة البحرى، وتكون متوسطة الشدة على باقى محافظات الوجة البحرى.

طقس القاهرة الكبرى

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع يومى الأربعاء والخميس أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والاتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، يصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحراره عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 3 الى 4 درجات، وإعتبارا من يوم الجمعة 7 فبراير تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس، والفرصه مهيأة لسقوط الأمطار اعتبارا من يوم الجمعة وحتي يوم الأحد تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة .

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية إنذار بحرى خاص بالبحر المتوسط، حيث حذرت هيئة الأرصاد من نشاط للرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار.

نصائح الأرصاد للمواطنين

ومن جانبه ناشد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتوخى الحذر خلال الأيام المقبلة بسبب الطقس السئ الذى من المتوقع أن يضرب البلاد بدء من اليوم الأربعاء، حيث حذر المواطنين من تخفيف الملابس خلال اليومين المقبلين.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الارتفاع فى درجات الحرارة الذى متوقع أن تشهده البلاد خلال الـ 48 ساعة المقبلة، سيعقبه انخفاض بحرارة الجو يصل لـ 6 درجات ، محذرا المواطنين من السرعات الزائدة فى ظل نشاط الرياح التى تتسبب فى انخفاض مستوى الرؤية ، فضلا عن الإبتعاد عن أماكن اللوحات الإعلانية ، وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية .