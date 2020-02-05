الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من الجمعة وفرص لسقوط أمطار على القاهرة

كتب ـ سمير حسنى

توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن تسود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية من اليوم وحتى الأحد المقبل، مشيرا إلى وجود تقلبات جوية أيضًا مثل نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا، جاء ذلك فى مداخلة للتليفزيون المصري اليوم الأربعاء.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة سوف تبدأ فى الانخفاض الملحوظ بدءًا من الجمعة مع وجود فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.

فى غضون ذلك يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقسًا مائلاً للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً وغائمًا أحيانًا وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا معتدلاً نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطارًا أقصى الغرب وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأكد الخبراء أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر وخليج السويس، فيما يشهد شمال الصعيد طقسا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقسا دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، جاءت القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.