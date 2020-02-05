سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

استقالة جيف واينر الرئيس التنفيذى لشركة لينكد إن

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:53 م
استقالة جيف واينر الرئيس التنفيذى لشركة لينكد إن جيف واينر الرئيس التنفيذى لشركة لينكد إن
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال جيف واينر الرئيس التنفيذى لموقع لينكد إن المتخصص فى التواصل المهنى اليوم الأربعاء إنه سيترك منصبه اعتبارا من أول يونيو، وفى تدوينة على ملفه فى لينكد إن، قال واينر إن مدير الإنتاج رايان روسلانسكى سيتولى منصب الرئيس التنفيذى للينكد إن التابعة لمايكروسوفت.

وأضاف "سيعمل رايان تحت قيادة ساتيا (ناديلا) مباشرة وسيكون عضوا بفريقه المخضرم للقيادة، وسيصبح واينر، الذى يتولى منصب الرئيس التنفيذى منذ 2008، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للمنصة، لدى لينكد إن، التى اشترتها مايكروسوفت فى 2016، أكثر من 675 مليون عضو، وحققت وحدة الإنتاجية وعمليات الشركات لدى مايكروسوفت، التى تضم لينكد إن، إيرادات بلغت 11.8 مليار دولار فى الربع الثاني.

تستخدم حاليا أكثر من 50 مليون مؤسسة "صفحات لينكد إن" للانضمام إلى عملائها وموظفيها، ولتحسين تجربة صفحاتلينكد إن ، أضافت مايكروسوفت مؤخرًا العديد من الميزات الجديدة مثل إخطارات الموظفين و Kudos و Team Moments و Community Hashtags والمزيد، كما طرح لينكد إن العديد من الميزات الجديدة لصفحاته بما فى ذلك الدعوة للمتابعة، والتكامل مع لينكد إن لايف وأكثر من ذلك، وقد عرض موقع mspoweruser الأمريكى أبرز هذه المميزات كما يلى:

 الدعوة للمتابعة  /Invite to Follow:
 

تتيح لك ميزات "دعوة إلى المتابعة" الجديدة دعوة الأشخاص من الدرجة الأولى لمتابعة صفحة مؤسستك، ولتجنب دعوة الرسائل غير المرغوب فيها، قام لينكد إن أيضًا بتضمين خيار اختيار أى شخص إذا كان لا يريد تلقى دعوات، ويمنع لينكد إن أيضًا المشرفين من إرسال أكثر من 50 دعوة يوميًا.

 

البث الحى عبر لينكد إن Live:
 

أصبحت ميزة لينكد إن Live متاحة الآن على صفحات لينكد إن، مما يتيح للمستخدمين الدخول فى محادثات ثنائية الاتجاه ومن خلال التعليقات، وفى الأسابيع القادمة، ستنشر لينكد إن أيضًا ميزة استهداف البث المباشر مع أدوات الطرف الثالث، بما فى ذلك Restream و Wirecast و Socialive.

 

النشر كصفحة أو عضو:
 

كذلك فقد وفر لينكدإن الآن القدرة على النشر كفرد أو منظمة، حيث يوجد زر تبديل جديد فى مربع مشاركة الصفحة الرئيسية.


جيف واينر

لينكد إن

مايكروسوفت

تكنولوجيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

اليوم السابع: من الصين إلى اليمن.. أبناء مصر أولا

قرعة ربع نهائي الكونفدرالية.. تعرف على جميع المواجهات ومواعيد نصف النهائي

قرعة ربع نهائي الكونفدرالية.. تعرف على جميع المواجهات ومواعيد نصف النهائي

سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

سفارة إسرائيل: لا نساهم فى بناء سد النهضة الإثيوبى بأى شكل وندعم المفاوضات

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

دفتر أحوال الأهلى.. لاعبو المارد الأحمر يذبحون عجلاً لكسر نحس بيراميدز.. الخطيب يطلب تقريراً عن "ركبة" كريم نيدفيد بعد لغز الـ10 أشهر.. والجهاز الطبى يعلن جاهزية أجايى وأحمد فتحى للمواجهة المرتقبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 5-2-2020 وعيار 24 بـ 187.32 ريال

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

الداخلية ترفع شعار "منظومة مرورية إلكترونية متكاملة".. الوزارة تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني واستبدال اللوحات المعدنية للسيارات.. وخبراء: يمنع سرقة المركبات ويحدد أماكن الزحام.. فيديو وصور

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة