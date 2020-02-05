استجابة لـ"سيبها علينا".. إنارة شارعى محمد حمزة وعادل الشربينى فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

فى استجابة سريعة لشكوى الأهالى بمنطقة الــ5000 التعاونى بحى الزهور من تلف أعمدة الكهرباء بشارعى محمد حمزة وعادل الشربينى قام السعيد رخا رئيس حى الزهور بعمل صيانة لكافة الأعمدة، وتركيب كشافات وتم إنارتها حافظا على سلامة وأمن المواطنين .

جاء ذلك خلال شكوى تقدم بها عدد من المواطنين لحملة اليوم السابع "سيبها علينا"، والتى تضمنت شكاوي بتلف أعمدة الكهرباء بامتداد شارعى محمد حمزة وعادل الشربينى بمنطقة الـ5000 التعاونى، ما أدى إلى ظلام حالك فضلا عن انتشار البلطجية التى تروع أمن المواطنين.

وفى سياق آخر، اشتكى أهالى حى الزهور بمحافظة بورسعيد، من انتشار القمامة وفضلات الدواجن المذبوحة من المحلات المطلة بشارع محمد حمزة، حيث القاذورات التى تلقى بنهر الطريق العام فضلا عن الروائح الكريهة التى تساعد على انتشار الكلاب والقطط التى تأكل منها، حيث يقول جمال عبده حمزة أحد الأهالى لـ"اليوم السابع"، إن القمامة على الأرصفة تصدر روائح كريهة وسط تجاهل الأجهزة المعنية بجهاز النظافة الذين تعمدوا إهمال الشوارع ونظافتها، ما أثار حفيظة السكان الذين رفعوا شكواهم للمسئولين ولكن دون جدوى.

وتضيف نوال عبد الرحمن يسرى ربة منزل، أن النباشين يواصلون تفريغ صناديق القمامة بنهر الطريق للبحث عن المخلفات الصلبة من عبوات المياه الغازية والمعدنية والبلاستيكية، مما يساعد على انتشار الحشرات والناموس والكلاب الضالة والقطط والمواشى التى تلقى بفضلاتها بالطريق العام، ما يؤدى لانتشار الأمراض والأوبئة التى تفتك بأطفالهم.

وناشد الأهالى، السعيد رخا رئيس حى الزهور برفع القمامة المتراكمة التى يتركها القائمون على منظومة النظافة التى تؤثر على البيئة الصحية وتشوه الوجه الحضارى، فضلا عن محاسبة المقصرين لإعادة الوجه الجمالى لحى الزهور.