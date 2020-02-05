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ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 490 فى الصين

الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:11 ص
ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 490 فى الصين الأوضاع فى الصين - ارشيفية
كتب ماجد تمراز

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أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 490 شخصًا، وذلك بعد تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبى، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.

 

وكشفت صحيفة" The Sun" البريطانية، إن فيروس كورونا أودى المئات حول العالم حتى الآن، وتم تأكيد وجود حالات في 25 دولة، بما في ذلك حالتان في بريطانيا، وينتمى فيروس كورونا لعائلة كبيرة من الفيروسات التي تسبب الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة، والأمراض الأكثر خطورة مثل السارس.

 

وقالت الصحيفة، إن فيروس كورونا الجديد، 2019-nCoV ، هو سلالة جديدة لم يتم تحديدها من قبل في البشر، ظهرت لأول مرة منذ حوالي شهرن ويعتقد أنها قفزت من الخفافيش إلى البشر، عبر حيوان محتمل ولكنه غير معروف، في مدينة ووهان الصينية.

 

واحدة من أفضل الطرق لحماية نفسك من الاصابة بفيروس كورونا الجديد" 2019nCoV  "، هي أن تكون على معرفة بالأعراض.

 

وفى سياق متصل، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ثانى حالة انتقال لفيروس كورونا الجديد من إنسان لآخر داخل الولايات المتحدة، وكشفت عن مزيد من التفاصيل حول خطط التعامل مع المسافرين القادمين من الصين ضمن مساعي البلاد للحد من تفشي المرض.

 

وقالت نانسي ميسونير، مديرة المركز الوطنى للتحصين وأمراض الجهاز التنفسى، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، "نتوقع أن نرى حالات أخرى تنتقل فيها الإصابة من شخص إلى آخر"، مؤكدة أن إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى الولايات المتحدة بلغ 11.

 

الصحه العالميه

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فيروس كورونا

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الصين اخبار الصين

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