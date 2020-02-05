ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جليدى بتركيا إلى 28 عامل إنقاذ

أنقرة /أ ش أ/

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الانهيار الجليدى الذى ضرب طريقا جبليا فى محافظة وان شرقي تركيا اليوم الأربعاء، إلى 28 شخصًا من فرق كبير لعمال إنقاذ أرسلوا للعثور على شخصين مفقودين إثر إنهيار سابق. وقال حاكم المحافظة، محمد أمين بلمز - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، إنه تم انتشال 23 جثمانا من تحت كتل الثلوج على منحدر حاد، وكان من بينهم ثمانية ضباط شرطة، وثلاثة من حراس القرى تابعين للحكومة، وثلاثة من رجال إطفاء الحرائق، وتسعة متطوعين.

وأضاف بلمز أن فرق الطوارئ كانت تبحث عن أشخاص آخرين ربما لا يزالوا مدفونين تحت الثلوج، غير أنه لم يشر إلى عددهم.

كما أفادت وزارة الداخلية أنه تم نقل نحو 30 عاملًا بخدمة الطوارئ إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حيث إنهم إما أن تم إنقاذهم أو تمكنوا من الفرار من تحت الثلوج.

تجدر الإشارة إلى أنه تم استدعاء نحو 300 من عمال خدمة الطوارئ إلى طريق سريع بالقرب من بلدة محاطة بجبال في محافظة وان - المتاخمة لإيران - بعد حدوث إنهيار جليدى فى وقت متأخر أمس الثلاثاء، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، غير أن إنهيارا ثانيا وقع ظهر اليوم وضرب عمال الإنقاذ المتواجدين بالمنطقة.